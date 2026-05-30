Γιατροί χαιρετίζουν ως «πρωτοφανή» τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής που δείχνουν ότι ένα νέο εμβόλιο τριπλής δράσης κατά του καρκίνου μπορεί να εξαλείψει πλήρως όγκους σε ασθενείς.

Σε μια διεθνή μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 11 χώρες, η ένεση χορηγήθηκε σε ασθενείς των οποίων ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί ή επανεμφανιστεί και δεν ανταποκρινόταν πλέον σε άλλες θεραπείες.

Το φάρμακο, με την ονομασία amivantamab, προκάλεσε συρρίκνωση των όγκων σε περισσότερους από το ένα τρίτο των συμμετεχόντων, ενώ σε 15 περιπτώσεις οι γιατροί διαπίστωσαν ότι οι όγκοι είχαν εξαφανιστεί εντελώς.

Ο Kevin Harrington, καθηγητής βιολογικών θεραπειών καρκίνου στο Institute of Cancer Research του Λονδίνου (ICR), δήλωσε: «Πρόκειται για απίστευτα ισχυρές αποκρίσεις σε ασθενείς των οποίων η νόσος έχει καταστεί ανθεκτική τόσο στη χημειοθεραπεία όσο και στην ανοσοθεραπεία».

«Πρόκειται για μια ομάδα ασθενών με εξαιρετικά περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές, επομένως το επίπεδο αυτού του οφέλους είναι πραγματικά εντυπωσιακό», πρόσθεσε ο ίδιος, ο οποίος είναι επίσης σύμβουλος ογκολόγος στο Royal Marsden NHS Foundation Trust.

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων στο συνέδριο ASCO

Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν στο ετήσιο συνέδριο της American Society of Clinical Oncology (ASCO) στο Σικάγο, τη μεγαλύτερη παγκοσμίως συνάντηση για τον καρκίνο.

Στη δοκιμή, 102 ασθενείς με καρκίνο κεφαλής και τραχήλου —την έκτη πιο συχνή μορφή καρκίνου παγκοσμίως— έλαβαν την ένεση. Οι όγκοι συρρικνώθηκαν ή εξαφανίστηκαν σε 43 άτομα, ενώ σε 15 από αυτούς εξαλείφθηκαν πλήρως.

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι το φάρμακο είχε παρόμοια αποτελέσματα και σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα. Το amivantamab, που αναπτύχθηκε από τη Johnson & Johnson, αξιολογείται σήμερα σε περίπου 60 κλινικές δοκιμές, κυρίως για καρκίνο του πνεύμονα αλλά και για καρκίνο του παχέος εντέρου, του εγκεφάλου και του στομάχου.

Πώς λειτουργεί το «έξυπνο» εμβόλιο

Η νέα θεραπεία στοχεύει τον καρκίνο με τριπλό μηχανισμό δράσης. Αναστέλλει τις πρωτεΐνες EGFR και MET, που βοηθούν τους όγκους να αναπτύσσονται και να διαφεύγουν της θεραπείας, ενώ παράλληλα ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα ώστε να επιτεθεί στα καρκινικά κύτταρα.

Ένας από τους πρώτους ασθενείς που επωφελήθηκαν ήταν ο Carl Walsh, 56 ετών, ο οποίος διαγνώστηκε με καρκίνο της γλώσσας και εντάχθηκε στη δοκιμή OrigAMI-4 στο Royal Marsden.

«Υποβλήθηκα αρχικά σε χημειοθεραπεία και ανοσοθεραπεία, χωρίς αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, μου προτάθηκε να συμμετάσχω στη δοκιμή OrigAMI-4. Βρίσκομαι πλέον στον 17ο κύκλο θεραπείας και είμαι πολύ ικανοποιημένος με την πρόοδο», ανέφερε ο ίδιος.

Ελπίδα για βελτιωμένη ποιότητα ζωής

Σε αντίθεση με πολλές αντικαρκινικές θεραπείες, το amivantamab χορηγείται υποδόρια, με μια μικρή ένεση κάτω από το δέρμα. Η διαδικασία είναι ταχύτερη και πιο άνετη για τους ασθενείς, ενώ διευκολύνει και τη χορήγηση στα εξωτερικά ιατρεία.

Οι περισσότερες παρενέργειες ήταν ήπιες έως μέτριες, με λιγότερο από το 10% των ασθενών να διακόπτουν τη θεραπεία.

Ο Walsh, από το Μπέρμιγχαμ, περιέγραψε πως «πλέον αισθάνομαι ότι μπορώ να ζήσω μια φυσιολογική ζωή». Πριν από τη δοκιμή, δυσκολευόταν να μιλήσει και να φάει λόγω πόνου και πρηξίματος. Μετά από δύο κύκλους θεραπείας, η διατροφή του επανήλθε στο φυσιολογικό και η ομιλία του αποκαταστάθηκε πλήρως.

Σημαντική πρόοδος για δύσκολες μορφές καρκίνου

Οι ερευνητές υπογράμμισαν ότι η δοκιμή επικεντρώθηκε σε ασθενείς με καρκίνο κεφαλής και τραχήλου που δεν σχετίζεται με τον ιό HPV —μια μορφή που θεωρείται πιο δύσκολη στη θεραπεία. Αυτό καθιστά τα αποτελέσματα ακόμη πιο ενθαρρυντικά.

Οι ασθενείς που έλαβαν το amivantamab έζησαν κατά μέσο όρο 12,5 μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μορφή καρκίνου με πολύ δυσμενή πρόγνωση όταν αποτυγχάνουν οι συμβατικές θεραπείες.

Ο καθηγητής Kristian Helin, διευθύνων σύμβουλος του ICR, σημείωσε: «Η μελέτη αυτή αποδεικνύει πώς η ανάπτυξη νέων θεραπειών μέσα από αυστηρή επιστημονική έρευνα μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικές προόδους, ακόμη και για ασθενείς με ελάχιστες επιλογές».

«Το επίπεδο ανταπόκρισης των όγκων και τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα επιβίωσης σε τόσο δύσκολα περιστατικά συνιστούν ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός», πρόσθεσε.

Πηγή: Guardian