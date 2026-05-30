Εγκεφαλικά τεστ θανάτου πρόκειται να διενεργηθούν στον Μάριο Οικονόμου, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Οι γιατροί εργάζονται με απόλυτη τήρηση των πρωτοκόλλων, ενώ η κατάσταση της υγείας του 33χρονου πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί, σε συνεργασία με την οικογένεια του Οικονόμου, εξετάζουν ήδη το ενδεχόμενο δωρεάς οργάνων, καθώς η κλινική εικόνα του ασθενούς δεν παρουσιάζει καμία βελτίωση.

Ο ίδιος έχει υποστεί ισχαιμία εγκεφάλου, γεγονός που καθιστά την ανάρρωσή του εξαιρετικά απίθανη.

Υπενθυμίζεται ότι, παρά το γεγονός πως ο Μάριος Οικονόμου έφερε ένα μικρό αιμάτωμα, το γεγονός ότι δεν φορούσε προστατευτικό κράνος είχε ως αποτέλεσμα να αναπτύξει εκτεταμένο και βαρύ εγκεφαλικό οίδημα.

Το οίδημα αυτό εξελίχθηκε σε ισχαιμία, με τους θεράποντες γιατρούς να εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι οι πιθανότητες ανάκαμψης είναι ανύπαρκτες.

Τα αποτελέσματα των επικείμενων εγκεφαλικών τεστ θανάτου αναμένεται να καθορίσουν τα επόμενα βήματα στη διαχείριση του περιστατικού από το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου.

Αντιδράσεις για τη στάση των αυτοπτών μαρτύρων

Έντονη οργή προκαλεί η στάση πολιτών που βρίσκονταν στο σημείο του τροχαίου ατυχήματος και αποτελούν αυτόπτες μάρτυρες. Παρά το γεγονός ότι πολλοί έχουν τραβήξει βίντεο και φωτογραφίες, τις οποίες ανήρτησαν στα social media, δεν έχουν ανταποκριθεί στην έκκληση της Τροχαίας για κατάθεση.

Η ανακοίνωση της Τροχαίας αναφέρει: «Το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων απευθύνει έκκληση σε τυχόν αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 2651440589, 40582, 40583 για τη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας για τις συνθήκες του ατυχήματος».