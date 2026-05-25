Ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, Σπύρος Δερδεμεζής, περιέγραψε ως ιδιαίτερα κρίσιμη την κατάσταση της υγείας του πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή, Μάριου Οικονόμου, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε ΜΕΘ μετά το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στη λεωφόρο Μακρυγιάννη στα Ιωάννινα, το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου (23/5).

Όπως ανέφερε, ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται στο δεύτερο 24ωρο μετά τη χειρουργική επέμβαση, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.

Παράλληλα, υποβλήθηκε εκ νέου σε αξονική τομογραφία, τα αποτελέσματα της οποίας εξετάζονται από το ιατρικό προσωπικό.

Ο κ. Δερδεμεζής, μιλώντας στο ERTNews, εξήγησε ότι το βασικό μέλημα των γιατρών είναι η εξέλιξη του οιδήματος στον εγκέφαλο μετά τη νευροχειρουργική επέμβαση, επισημαίνοντας ότι ακολουθείται πλήρως το προβλεπόμενο ιατρικό πρωτόκολλο.

«Όταν ένας ασθενής νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, η κατάστασή του είναι εξ ορισμού δύσκολη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στη διαχείριση του περιστατικού, τόνισε ότι ο 34χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζηκώστα, όπου διασωληνώθηκε και σταθεροποιήθηκε, πριν διακομιστεί εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, το οποίο διαθέτει νευροχειρουργική κλινική.

Σύμφωνα με τον διοικητή, η άμεση παρέμβαση των γιατρών στο νοσοκομείο Χατζηκώστα συνέβαλε σημαντικά στη μετέπειτα πορεία του ασθενούς, ενώ πλέον οι γιατροί αναμένουν την ανταπόκριση του οργανισμού του, εκφράζοντας την ελπίδα για θετική εξέλιξη.

Όσο για τη διαχείριση του περιστατικού, τόνισε πως ο 34χρονος πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζηκώστα, όπου διασωληνώθηκε και σταθεροποιήθηκε, πριν διακομιστεί εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, το οποίο διαθέτει νευροχειρουργική κλινική.

Πάντα σύμφωνα με τον διοικητή, η άμεση παρέμβαση των γιατρών στο νοσοκομείο Χατζηκώστα συνέβαλε σημαντικά στη μετέπειτα πορεία του ασθενούς, ενώ πλέον οι γιατροί αναμένουν την ανταπόκριση του οργανισμού του, εκφράζοντας την ελπίδα τους για κάποια θετική εξέλιξη.

Πηγή: documentonews.gr