Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Τροχαίας Ιωαννίνων για το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Λεωφόρο Στρατηγού Μακρυγιάννη, με θύμα τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή Μάριο Οικονόμου, ο οποίος συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Οι Αρχές απηύθυναν δημόσια έκκληση προς τους πολίτες που ενδεχομένως ήταν αυτόπτες μάρτυρες του ατυχήματος ή διαθέτουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις συνθήκες της σύγκρουσης, να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων, προκειμένου να συμβάλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Αστυνομίας, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 12:50 το μεσημέρι και σε αυτό ενεπλάκησαν ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο και η δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 34χρονος πρώην αμυντικός.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου εξακολουθεί να δίνει μάχη. Η είδηση έχει προκαλέσει σοκ τόσο στην τοπική κοινωνία των Ιωαννίνων όσο και στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, λόγω της μεγάλης πορείας του πρώην διεθνή στόπερ.

Οι έρευνες της Τροχαίας συνεχίζονται, με τις Αρχές να προσπαθούν να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό ατύχημα.