Αγώνα για να κρατηθεί στη ζωή δίνει στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ο 34χρονος πρώην ποδοσφαιριστής, Μάριος Οικονόμου, ο οποίος τραυματίστηκε σε τροχαίο στα Γιάννενα, έξω από το νοσοκομείο «Χατζηκώστα». Η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Για το περιστατικό έκανε ανάρτηση γιατρός που εργάζεται στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα» μιλώντας για την επικινδυνότητα του σημείου που έγινε το τροχαίο. «Πριν μερικές ημέρες αναφέρθηκα στην επικινδυνότητα που υπάρχει κατά την είσοδο και έξοδο των οχημάτων από το Χατζηκώστα και στην γύρω περιοχή. Δυστυχώς σήμερα ένας νέος άνθρωπος βρίσκεται διασωληνωμένος με κίνδυνο να χάσει τη ζωή του επειδή κάποιος έκανε αναστροφή», έγραψε στο Facebook ο χειρουργός Φίλιππος Σιάκας.

«Πόσοι ακόμα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα επειδή κωφεύει ο Δήμος για να προλάβει αυτού του είδους τα ατυχήματα;», τόνισε.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, στο νοσοκομείο Χατζηκώστα το οποίο δεν εφημέρευε του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και άμεσα διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό. Υποβλήθηκε σε πολύωρο χειρουργείο και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία της υγείας του πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, με την «Ένωση» να εκφράζει δημόσια τη στήριξή της προς τον ίδιο και την οικογένειά του.