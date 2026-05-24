Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο Μάριος Οικονόμου, μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη το μεσημέρι του Σαββάτου στα Ιωάννινα.

Ο 33χρονος ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι, όταν το μηχανάκι που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 63χρονος άνδρας. Αμέσως μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Το μεσημέρι της Κυριακής υποβλήθηκε σε νέα αξονική τομογραφία, όμως τα αποτελέσματα δεν ήταν τα επιθυμητά για τους θεράποντες ιατρούς, καθώς το αιμάτωμα στο κεφάλι δεν έχει ακόμη απορροφηθεί.

Η κατάσταση της υγείας του παραμένει ιδιαίτερα σοβαρή και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στις επόμενες ώρες, με νέα αξονική εξέταση να έχει προγραμματιστεί για το μεσημέρι της Δευτέρας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει έστω και μικρή βελτίωση στην εικόνα του.