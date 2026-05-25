Ανησυχία προκάλεσε η αναγκαστική αλλαγή του Λιονέλ Μέσι στην αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι με τη Φιλαδέλφεια Ουνιόν, λίγες ημέρες πριν από την ενσωμάτωσή του στην αποστολή της Αργεντινής για το Μουντιάλ.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο και αποχώρησε προληπτικά από το παιχνίδι, ωστόσο οι πρώτες εκτιμήσεις είναι καθησυχαστικές.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 38χρονος δεν αντιμετωπίζει κάποιον σοβαρό τραυματισμό, αλλά προτίμησε να μην επιβαρύνει περισσότερο το σημείο όπου ένιωσε την ενόχληση, αποφεύγοντας οποιοδήποτε ρίσκο ενόψει των υποχρεώσεών του με την «αλμπισελέστε».

Ο Μέσι αναμένεται να υποβληθεί και σε νέες ιατρικές εξετάσεις τη Δευτέρα (25/05), όμως όλα δείχνουν πως πρόκειται κυρίως για μυϊκή κόπωση. Έτσι, εκτός απροόπτου, θα είναι κανονικά διαθέσιμος για τα φιλικά της Αργεντινής απέναντι σε Ονδούρα και Ισραήλ τις επόμενες ημέρες.

