Ο Σταύρος Φλώρος ζήτησε τη συμπαράσταση και τις προσευχές όλων μέσα από νέα ανάρτηση στο Instagram, καθώς ετοιμάζεται να δώσει ακόμη μία δύσκολη μάχη στο χειρουργείο.

Μετά την πρώτη του επέμβαση στο δεξί πόδι, ο 22χρονος παίκτης του Survivor που ακρωτηριάστηκε από ταχύπλοο σκάφος, ενώ έκανε ψαροτούφεκο, ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους με νέο βίντεο ότι θα χρειαστεί να υποβληθεί ξανά σε χειρουργική επέμβαση, ευχαριστώντας παράλληλα όλους για τη στήριξή τους.

«Γεια σας, θέλω να σας ενημερώσω ότι όλα πάνε κατ’ ευχήν. Έχω κάνει ένα χειρουργείο στο δεξί πόδι, όλα πάνε πάρα πολύ καλά. Σήμερα δίνω ακόμη μία πολύ δυνατή μάχη, ένα πολύωρο χειρουργείο, πάλι για το δεξί πόδι. Θέλω να προσευχηθείτε πάλι για εμένα. Διαβάζω όλα τα μηνύματά σας, τα περισσότερα γράφουν “ίσως να μη διαβάσεις ποτέ αυτό το μήνυμα”, αλλά πραγματικά προσπαθώ να τα διαβάσω όλα και μου δίνουν πάρα πολύ δύναμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να κάνετε τον σταυρό σας για εμένα και να πάνε όλα κατ’ ευχήν», ανέφερε μέσα από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται.

Οι δηλώσεις του πατέρα του

Ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή Live News για την πορεία της υγείας του γιου του, δίνοντας μια πιο αναλυτική εικόνα για τις τελευταίες εξελίξεις.

«Ο Σταύρος έκανε ένα ακόμα χειρουργείο στο δεξί πόδι το Σάββατο. Στο ίδιο πόδι πρόκειται να κάνει ακόμα μία επέμβαση σήμερα. Χθες ένας γιατρός που μίλησε με τον Σταύρο του είπε ότι τα πιο δύσκολα χειρουργεία έγιναν. Αυτά που γίνονται τώρα είναι απλώς βοηθητικά. Αυτό που έγινε το Σάββατο ήταν απλά μια διαδικασία για να δούμε ότι δεν υπάρχει καμία φλεγμονή ή μόλυνση για να μπορέσουν σήμερα να κάνουν μια επέμβαση στη φτέρνα. Τις προηγούμενες μέρες είχε πόνους και χθες ήταν καλύτερα. Κάνει κουράγιο και περιμένει. Περιμένουν να ξεπρηστεί το αριστερό για να προχωρήσουν και εκεί σε επεμβάσεις. Βλέποντας και κάνοντας. Σκαλοπάτι, σκαλοπάτι τα πράγματα θα γίνονται καλύτερα».