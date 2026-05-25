Ένα νέο βίντεο με τους διαδικτυακούς του φίλους μοιράστηκε ο Σταύρος Φλώρος. Ο νεαρός παίκτης του Survivor που ακρωτηριάστηκε στο αριστερό του πόδι υποβάλλεται σήμερα, Δευτέρα 25 Μαϊου, σε νέα χειρουργική επέμβαση και ζήτησε τη συμπαράσταση όλων.

Όπως εξομολογήθηκε ο Σταύρος Φλώρος στο απόσπασμα που ανέβασε στο Instagram, επιθυμεί να προσευχηθούμε όλοι για τη νέα μάχη που θα δώσει.

«Γεια σας, θέλω να σας ενημερώσω ότι όλα πάνε κατ’ ευχήν. Έχω κάνει ένα χειρουργείο στο δεξί πόδι, όλα πάνε πάρα πολύ καλά.

View this post on Instagram A post shared by @stavrosflo

Σήμερα δίνω ακόμη μία πολύ δυνατή μάχη, ένα πολύωρο χειρουργείο, πάλι για το δεξί πόδι. Θέλω να προσευχηθείτε πάλι για εμένα. Διαβάζω όλα τα μηνύματά σας, τα περισσότερα γράφουν “ίσως να μη διαβάσεις ποτέ αυτό το μήνυμα”, αλλά πραγματικά προσπαθώ να τα διαβάσω όλα και μου δίνουν πάρα πολύ δύναμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να κάνετε τον σταυρό σας για εμένα και να πάνε όλα κατ’ ευχήν» ακούγεται να λέει ο ίδιος μέσα από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με τα όσα είχαν γίνει γνωστά, ο Σταύρος Φλώρος τραυματίστηκε από διερχόμενο ταχύπλοο ενόσω ο ίδιος έκανε ψαροντούφεκο, με αποτέλεσμα να υποστεί μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο.