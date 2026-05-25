Σε μια μακρά περίοδο με εσωκομματικά δράματα για τη ΝΔ και με ορατές τριβές ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, υπάρχουν δύο μέτωπα τα οποία όχι απλώς εξακολουθούν να είναι ενεργά, αλλά τελικά περιπλέκουν μια ήδη σύνθετη εξίσωση για τον Κυριάκο Μητσοτάκη – αυτή της γαλάζιας συνοχής. Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς παραμένουν καθοριστικοί παράγοντες σε αυτή την εξίσωση, η οποία μοιάζει να εξελίσσεται σε… σπαζοκεφαλιά, αποδυναμώνοντας τη στρατηγική συσπείρωσης του κόμματος και τη ρητορική «ενότητας» που υιοθετεί ο Μητσοτάκης.

Τόσο η σφοδρή σαμαρική επίθεση στη σημερινή ηγεσία της ΝΔ και της διακυβέρνησης του «επιτελικού κράτους», που καταγράφηκε για τελευταία φορά την περασμένη Παρασκευή στη Βουλή, όσο και η διαφορετική σε ύφος και διατυπώσεις καραμανλική κριτική, που αναμένεται να καταγραφεί αύριο από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αναγκάζουν την κυβερνητική έδρα σε έκτακτη διαχείριση του διπλού μετώπου. Βασικός στόχος του Μαξίμου είναι να μην ενισχύεται στα μάτια και στα αφτιά του εσωκομματικού ακροατηρίου ως ενιαίο μέτωπο.

Από τη μία, αποτυπώνεται αναθεώρηση τακτικής εκ μέρους του Μαξίμου έναντι του Σαμαρά, ο οποίος φημολογείται, όπως συζητούν και στο γαλάζιο παρασκήνιο, ότι σταθμίζει πλέον το κατάλληλο τάιμινγκ δημιουργίας ενός νέου κόμματος: οι ευθείες βολές του Μεσσήνιου προς τον Μητσοτάκη, ιδίως εκείνες για την εξωτερική πολιτική, δεν θα μένουν χωρίς απάντηση. Κι αυτό φάνηκε από τις δημόσιες τοποθετήσεις τόσο του Μάκη Βορίδη όσο και του Παύλου Μαρινάκη. Από την άλλη, έναντι του Καραμανλή δεν διαφαίνεται αντίστοιχη πρόθεση του Μαξίμου: δεν επιδιώκεται να ανεβούν απότομα οι τόνοι, παρότι ακόμα και νεοδημοκράτες διακρίνουν ότι το ρήγμα μεταξύ του Μητσοτάκη και του Μακεδόνα είναι πλέον αγεφύρωτο.

Τι θα πει ο Καραμανλής στο Μέγαρο Μουσικής

Σε κάθε περίπτωση οι επιτελείς του Μαξίμου θα στρέψουν αύριο την προσοχή τους στο Μέγαρο Μουσικής για την παρέμβαση του Καραμανλή κατά την παρουσίαση βιβλίου («Η Νέα Παγκόσμια Τάξη – Το Δίκαιο της Ισχύος» των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη, εκδόσεις Παπαδόπουλος). Ο Καραμανλής θα σταθεί πρωτίστως στα γεωπολιτικά ζητήματα στην ασταθή διεθνή συγκυρία – εκτός απροόπτου, θα αναφερθεί στην Τουρκία στον απόηχο του νόμου για τη «Γαλάζια Πατρίδα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ωστόσο, είναι πιθανό να υπάρξουν σημειακές καραμανλικές αναφορές και στην εσωτερική ατζέντα – για ζητήματα κράτους δικαίου, π.χ. Κι αυτές οι αναφορές, εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, δεν μπορεί παρά να αποδειχθούν άβολες για το Μαξίμου, έστω κι αν ο Καραμανλής δεν προκρίνει ποτέ τις κατά μέτωπο επιθέσεις αλλά συνηθίζει τις έμμεσες αιχμές. Προ μηνών, όταν ο ίδιος, περιγράφοντας την κατάσταση διεθνώς, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, τόνιζε ότι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο πολιτικό σύστημα και στους θεσμούς απαιτεί «εργώδη και τιτάνια προσπάθεια» και προειδοποιούσε ότι αν αυτή η προσπάθεια αποδειχθεί αδύνατη «οδεύουμε προς μείζονα θεσμική κρίση» και αν αγνοηθεί «βαδίζουμε ολοταχώς σε πολιτική κρίση», κυβερνητικά στελέχη κοντά στο Μαξίμου κρατούσαν χαμηλούς τόνους. Διότι, μιλώντας για «επίκαιρες επισημάνσεις» από τον πρώην πρωθυπουργό, επέλεγαν να ερμηνεύσουν τα σαφή καραμανλικά καμπανάκια αποκλειστικά σε σχέση με τη στάση της αντιπολίτευσης.

Η απάντηση στις αιχμές του Σαμαρά

Οι χειρισμοί Μαξίμου απέναντι στον Σαμαρά που απασφάλισε από τη Βουλή για τα εθνικά, τις υποκλοπές και τη «μεταλλαγμένη ΝΔ» είναι διαφορετικοί. Οπως έχουν γράψει «ΤΑ ΝΕΑ», το Μαξίμου θα απαντά στις επιθέσεις προβάλλοντας πολιτικές που ενεργοποιούν τα δεξιά αντανακλαστικά και καλύπτουν τις «συντηρητικές» ευαισθησίες, αλλά σκληρή γραμμή αντιπαράθεσης θα χαραχτεί από τη στιγμή που ο πρώην πρωθυπουργός κάνει το επόμενο βήμα. Με αναφορές σε «προσωπικές» ατζέντες, ο Παύλος Μαρινάκης είπε (Ertnews) πως «η δική μας προτεραιότητα είναι να απαντάμε στην ατζέντα που θέτει η κοινωνία με πολιτικές, με παραδοτέα και με το να διορθώνουμε τα λάθη», ενώ ο Μάκης Βορίδης μίλησε μεταξύ άλλων για «ενεργή εξωτερική πολιτική», η οποία «έχει στριμώξει» την Τουρκία.