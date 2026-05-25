O υπουργός Αμυνας πρέπει να είναι πολύ στενοχωρημένος. Οι Ουκρανοί δεν έχουν ζητήσει ακόμη συγγνώμη για το drone που προοριζόταν για τον ρωσικό σκιώδη στόλο, έπαθε βλάβη στη νότια Ιταλία και παρασύρθηκε από τα κύματα στη Λευκάδα. Ούτε υποσχέθηκαν, όπως τους ζητήσαμε, να μην το ξανακάνουν. Η αλήθεια είναι ότι έχουν τρεχάματα, να, χθες τα ξημερώματα το Κίεβο υπέστη τους σφοδρότερους βομβαρδισμούς από την αρχή του πολέμου, με 600 drones και 90 πυραύλους μεταξύ των οποίων και ο υπερηχητικός Oreshnik, αλλά αυτό είναι εσωτερική τους υπόθεση, και μεταξύ μας κάτι θα ‘καναν για να τιμωρηθούν με αυτόν τον τρόπο, οι Ρώσοι έχουν αρχές.

Και ο εκπρόσωπος του κόμματος της Καρυστιανού είναι στενοχωρημένος. Ολόκληρη μπλούζα φόρεσε με τον Τσέχοφ, τον Τολστόι και τον Ντοστογιέφσκι, για να μας δείξει ότι οι μεγάλοι ρώσοι λογοτέχνες έχουν φάει μαύρο από τη Δύση, κι έρχονται τώρα οι Κάννες και δίνουν το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής σε έναν ρώσο σκηνοθέτη, και του χαλάνε το αφήγημα. Βέβαια, ο Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ είναι εξόριστος, τολμήστε ρε να βραβεύσετε έναν άνθρωπο που ζει στη Ρωσία και μάχεται μαζί με τον πρόεδρο Πούτιν για να αποκρούσει τη δυτική προπαγάνδα και να αναδείξει τα επιτεύγματα της ρωσικής υπερδύναμης!

Τέλος πάντων, έτσι είναι οι Ευρωπαίοι, μονόπλευροι και προκατειλημμένοι. Ο Ζβιάγκιντσεφ, πάντως, είπε κάτι ενδιαφέρον για να δικαιολογήσει το ότι ζει εδώ και τέσσερα χρόνια στη Γαλλία, ίσως ο εκπρόσωπος να πρέπει να το λάβει υπόψη του για να τον καταλάβει ή, έστω, για να τον καταγγείλει: «Το να είσαι πολίτης μιας χώρας που έχει επιτεθεί σε μια άλλη είναι αφόρητο».

Ο σκηνοθέτης του «Μινώταυρου», που αφηγείται την ιστορία ενός ρώσου επιχειρηματία ο οποίος τον Σεπτέμβριο του 2022 αφενός ανακαλύπτει ότι η γυναίκα του τον απατά και αφετέρου πρέπει να δώσει μια λίστα υπαλλήλων του που θα πάνε στο μέτωπο, αρρώστησε βαριά πριν από πέντε χρόνια στη Μόσχα όταν έκανε το εμβόλιο Sputnik κατά της Covid-19. Μεταφέρθηκε σε ένα νοσοκομείο της Γερμανίας όπου τέθηκε σε τεχνητό κώμα για 40 ημέρες και παρέμεινε για έναν χρόνο. Οταν συνήλθε, ένιωθε «ελαφρύτερος», όπως είπε σε μια συνέντευξή του στο Variety, όλα τού φαίνονταν πιο εύκολα γιατί πλέον ήξερε ότι το φως μπορεί ανά πάσα στιγμή να σβήσει, κι έτσι έγινε πιο τολμηρός, πιο ριζοσπαστικός, πιο πεινασμένος. Το επόμενο project του θα έχει σχέση με την αρχαία Ελλάδα.

«Εκατομμύρια άνθρωποι, και από τις δύο πλευρές του μετώπου, ονειρεύονται σήμερα ένα πράγμα: να τελειώσουν οι σφαγές ανθρωπίνων όντων», είπε ο Ζβιάγκιντσεφ παραλαμβάνοντας το βραβείο του στις Κάννες. «Ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να σταματήσει αυτό το μακελειό είστε εσείς, κύριε Πούτιν, πρόεδρε της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ολος ο κόσμος το περιμένει». Λίγες ώρες αργότερα ήρθε η απάντηση.