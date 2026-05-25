Θλίψη σκόρπισε ο θάνατος της Γωγώς Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, ύστερα από μάχη με τον καρκίνο. Το πρώην μοντέλο και γυμνάστρια άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Δευτέρας (25.05.2026) στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα. Δίπλα της βρισκόταν μέχρι τέλους ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας.

Ο Τραϊανός Δέλλας, ο οποίος υπήρξε ο φύλακας άγγελός της, στάθηκε στο πλευρό της μέχρι την τελευταία στιγμή. Με μια συγκινητική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, αποχαιρέτησε τη Γωγώ Μαστροκώστα γράφοντας: «Όσο μακριά και να πετάξεις, η αγάπη μου θα σε φτάνει».

Η συγκινητική ανάρτηση του Μανώλη Αλεξάκη

Συγκίνηση προκάλεσε και η ανάρτηση του γενικού διευθυντή του Creta Media Group, Μανώλη Αλεξάκη, ο οποίος αποκάλυψε άγνωστες πτυχές από την περίοδο που ο Τραϊανός Δέλλας ήταν προπονητής του ΟΦΗ. Όπως ανέφερε, εκείνη την εποχή ο Δέλλας ταξίδευε καθημερινά με την τελευταία πτήση για Αθήνα, ώστε να βρίσκεται έστω και για λίγες ώρες δίπλα στη γυναίκα της ζωής του, επιστρέφοντας το πρωί στο Ηράκλειο, άυπνος, για την προπόνηση.

«Έφευγε με την τελευταία πτήση για Αθήνα και επέστρεφε το πρωί Ηράκλειο για την προπόνηση, άυπνος. Ήθελε να είναι δίπλα στην αγαπημένη του Γωγώ έστω λίγες ώρες. Τελικά άφησε την προπονητική και τον ΟΦΗ για να στηρίξει τη γυναίκα του, ήδη όμως είχε ανάψει τη φλόγα. Είχε φέρει σπουδαίους ποδοσφαιριστές στο Ηράκλειο. Εκείνους που μας πήγαν σε 3 τελικούς. Δυστυχώς η Γωγώ Μαστροκώστα έχασε τη μάχη για τη ζωή και η σκέψη μας από χθες είναι δίπλα σ’ αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο. Μεγάλε Τραϊανέ, συλλυπητήρια» έγραψε χαρακτηριστικά ο Μανώλης Αλεξάκης.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής και προπονητής, αντιλαμβανόμενος ότι η κατάσταση της υγείας της συζύγου του ήταν μη αναστρέψιμη, πήρε την απόφαση να αφήσει την καριέρα του προκειμένου να μην την αποχωριστεί ποτέ ξανά.