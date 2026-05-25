Ο Drake έγραψε ιστορία στο Billboard 200, κατακτώντας ταυτόχρονα τις τρεις πρώτες θέσεις του αμερικανικού chart. Τα άλμπουμ «Iceman», «Habibti» και «Maid of Honour» έκαναν ντεμπούτο στο Νο. 1, Νο. 2 και Νο. 3 αντίστοιχα, σύμφωνα με το Variety. Και τα τρία έργα, συνολικά 43 τραγούδια, κυκλοφόρησαν ταυτόχρονα την Παρασκευή 15 Μαΐου.

Το «Iceman», δίσκος που ο ράπερ είχε προαναγγείλει σχεδόν δύο χρόνια πριν, έκανε εντυπωσιακό ντεμπούτο στην κορυφή του chart. Οι πωλήσεις του ισοδυναμούν με 463.000 άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του καλλιτέχνη στη διεθνή μουσική σκηνή.

Πρόκειται για τη 15η κυκλοφορία του Drake που φτάνει στο Νο. 1, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Jay-Z για τα περισσότερα κορυφαία άλμπουμ από σόλο άνδρα καλλιτέχνη στην R&B και hip-hop σκηνή. Παράλληλα, ισοφαρίζει την Taylor Swift στη λίστα των σόλο καλλιτεχνών με τα περισσότερα Νο. 1, έχοντας πλέον μπροστά του μόνο τους Beatles, οι οποίοι διατηρούν το απόλυτο ρεκόρ με 19 κορυφαίες κυκλοφορίες.

Το «Iceman» σημείωσε τη δεύτερη καλύτερη εβδομάδα πωλήσεων για το 2026 στην κατηγορία των άλμπουμ, πίσω μόνο από το «Arirang» των BTS, που κατέγραψε 641.000 μονάδες. Παράλληλα, πέτυχε την κορυφαία εβδομαδιαία επίδοση της χρονιάς για R&B/hip-hop δίσκο.

Αμέσως μετά ακολουθούν τα «Habibti» και «Maid of Honour» στις θέσεις Νο. 2 και Νο. 3, με 114.000 και 110.000 μονάδες αντίστοιχα. Η τριπλή αυτή παρουσία στην κορυφή αποτελεί πρωτόγνωρο επίτευγμα για τη μουσική βιομηχανία.

Οι υπόλοιπες θέσεις του Billboard 200

Στις επόμενες θέσεις του chart, το «The Great Divide» του Noah Kahan υποχώρησε από το Νο. 1 στο Νο. 4, καθώς επηρεάστηκε έντονα από την κυκλοφορία του Drake. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει το «Dandelion» της Ella Langley.

Από το Νο. 6 έως το Νο. 10 βρίσκονται τα «I’m the Problem» του Morgan Wallen, «Thriller» και «Number Ones» του Michael Jackson, «Dr*gs R Bad» του Lucki και το «Arirang» των BTS.