Ο Σπύρος Μπιμπίλας σχολίασε την παρουσία της Ιωάννας Τούνη στο Φεστιβάλ των Καννών, μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!». Ο ηθοποιός και βουλευτής αναφέρθηκε στην εμφάνιση της επιχειρηματία και influencer, τονίζοντας ότι πρόκειται για κάτι εντελώς ξένο προς εκείνον.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τα σχόλια που προκάλεσε η εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες, ο Σπύρος Μπιμπίλας δήλωσε: «Δεν με αφορά καθόλου η κυρία Τούνη, ούτε με νοιάζει πού πάει, ούτε με νοιάζει να τη σχολιάζω. Είναι κάτι τελείως ξένο από εμένα».

Η ερώτηση έγινε με αφορμή την επιστροφή της Ιωάννας Τούνη στην Ελλάδα η οποία και μοιράστηκε φωτογραφίες από την εμπειρία της στις Κάννες, γράφοντας στη λεζάντα: «Είμαι απλά ένα κορίτσι ζώντας τη στιγμή μου στο Χόλιγουντ».

Ο ηθοποιός και βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε στη συνέχεια στο φαινόμενο των influencers και στη θέση που έχουν αποκτήσει στη σύγχρονη κοινωνία, επισημαίνοντας ότι η αξία τους έχει διογκωθεί σε υπερβολικό βαθμό.

«Ο καθένας ας πηγαίνει όπου θέλει, αφού έχει λεφτά, αφού τον καλούν, αφού τον πληρώνουν για να τα κάνει αυτά. Οι influencer είναι πια παντού. Τους δίνουν τεράστια αξία, διότι πια… ό,τι δεν έχει πραγματική αξία, έτσι όπως έχει γίνει η κοινωνία, παίρνει αξία», ανέφερε χαρακτηριστικά.