Η πριγκίπισσα Νταϊάνα και το εμβληματικό «φόρεμα της εκδίκησης» παραμένουν σύμβολα στιλ και δύναμης, τρεις δεκαετίες μετά την ιστορική εκείνη βραδιά στο Λονδίνο. Η εικόνα της με τη μαύρη εφαρμοστή δημιουργία, το βαθύ ντεκολτέ, το τσόκερ από μαργαριτάρια και ζαφείρια και το χαρακτηριστικό της χαμόγελο έχει χαραχθεί στη συλλογική μνήμη.

Σήμερα, το ενδιαφέρον των συλλεκτών στρέφεται όχι μόνο στο περίφημο φόρεμα, αλλά και στο σπορ αυτοκίνητο που διακρίνεται στο φόντο της φωτογραφίας. Η Jaguar XJ40 Sovereign, με την οποία η Νταϊάνα έφτασε στη γκαλερί τέχνης Serpentine, αναμένεται να βγει σε δημοπρασία, αποτελώντας ένα ακόμη κομμάτι της σύγχρονης βασιλικής ιστορίας.

Το σκούρο πράσινο όχημα παραδόθηκε στο Παλάτι του Κένσινγκτον το 1994, προορισμένο για τις προσωπικές μετακινήσεις της πριγκίπισσας. Παρέμεινε στην υπηρεσία του Στέμματος έως το 1997, πριν περάσει στα χέρια του σημερινού του κατόχου, λίγους μήνες πριν τον τραγικό θάνατο της Νταϊάνα.

Η πολυτελής Jaguar διατηρεί ακόμη αρκετά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της βασιλικής της θητείας. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι υποδοχές στην οροφή για τη βασιλική σημαία και το ενσωματωμένο τηλέφωνο Motorola με το πλήκτρο «Ασφάλεια».

Σύμφωνα με το περιοδικό T&C, το ιστορικό αυτοκίνητο θα δημοπρατηθεί την 1η Ιουνίου, με την τιμή εκκίνησης να εκτιμάται μεταξύ £50.000 και £150.000 (67.043 έως 201.128 δολάρια).

Το βράδυ που γράφτηκε ιστορία στη μόδα με το «φόρεμα της εκδίκησης»

Η Jaguar έγινε ένα από τα πιο πολυφωτογραφημένα αυτοκίνητα του πλανήτη στις 29 Ιουνίου 1994, όταν μετέφερε την πριγκίπισσα Νταϊάνα σε εκδήλωση που συνέπεσε με τη συνέντευξη του πρίγκιπα Καρόλου, όπου εκείνος παραδέχτηκε δημόσια την απιστία του. Η εμφάνιση της Νταϊάνα με τη βελούδινη δημιουργία της σχεδιάστριας Κριστίνα Σταμπολιάν (Christina Stambolian) προκάλεσε παγκόσμια αίσθηση.

Το φόρεμα είχε παραγγελθεί ήδη από τον Σεπτέμβριο του 1991, αλλά παρέμενε στην ντουλάπα της πριγκίπισσας για τρία χρόνια, καθώς το θεωρούσε «υπερβολικά τολμηρό». Η επιλογή της να το φορέσει εκείνη τη βραδιά αποδείχθηκε στρατηγική και καθόλου τυχαία.

«Η Νταϊάνα φημιζόταν για τις εμφανίσεις που έκοβαν την ανάσα», είχε δηλώσει το 2022 η βετεράνος ρεπόρτερ μόδας Ελίζαμπεθ Χολμς (Elizabeth Holmes). «Γνώριζε άριστα τη δύναμη που κρύβει ένα ρούχο-υπερθέαμα τόσο για εκείνον που το φορά όσο και για εκείνους που το βλέπουν. Το “φόρεμα της εκδίκησης” ενθουσίασε τους θαυμαστές της βασιλικής οικογένειας και της άνοιξε την πόρτα στον περιορισμένο χώρο των εφημερίδων».