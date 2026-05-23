Επιτέλους. Μια διάκριση που δίνει κίνητρο στη νέα γενιά. Χθες κυκλοφόρησε από το Variety ένα πολύ συγκινητικό βίντεο με την Miley Cyrus να βλέπει το αστέρι της λίγο πριν τοποθετηθεί στο Hollywood Walk.

Η Miley Cyrus μπαίνει επίσημα στην ιστορία του Hollywood, καθώς γίνεται το πρώτο άτομο που γεννήθηκε τη δεκαετία του 1990 ή αργότερα και τιμάται με αστέρι στο εμβληματικό Hollywood Walk of Fame. Η διάκριση αυτή δεν αποτελεί μόνο μια προσωπική επιβράβευση για τη μακρόχρονη πορεία της, αλλά και ένα ισχυρό σύμβολο της αλλαγής που συντελείται στη σύγχρονη pop κουλτούρα.

Η καλλιτεχνική της διαδρομή ξεκίνησε από την τηλεόραση, όπου έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τον πρώτο της μεγάλο ρόλο, και εξελίχθηκε σε μια διεθνή μουσική καριέρα με τεράστιες επιτυχίες και έντονη καλλιτεχνική ταυτότητα. Η Miley Cyrus κατάφερε να μεταμορφώνεται διαρκώς, διατηρώντας όμως πάντα μια ισχυρή σύνδεση με το κοινό της και αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα σε κάθε στάδιο της πορείας της.