Θεσσαλονίκη – Δύο άνδρες, ηλικίας 32 και 25 ετών, συνελήφθησαν τα ξημερώματα από αστυνομικούς της Ομάδας Βέλος, καθώς εντοπίστηκαν να πραγματοποιούν αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών.

Οι αστυνομικοί κατέγραψαν τα δύο ΙΧ αυτοκίνητα να κινούνται με ταχύτητα 221 χιλιομέτρων την ώρα, τη στιγμή που το επιτρεπόμενο όριο στην περιοχή είναι 120 χιλιόμετρα την ώρα.

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος ο ένας οδηγός στους αγώνες ταχύτητας

Όπως έγινε γνωστό, ο 25χρονος οδηγός διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω τη θέση του.

Υπενθυμίζεται ότι επικίνδυνες κόντρες και ιλιγγιώδεις ταχύτητες συνεχίζουν να μετατρέπουν και την παραλιακή λεωφόρο της Βούλας σε αυτοσχέδια πίστα, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο οδηγούς και πεζούς. Μέσα στον Απρίλιο η αστυνομία πραγματοποίησε συλλήψεις και στην Αθήνα για κόντρες στην Βούλα.