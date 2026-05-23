Μια ασθενής με καρκίνο στο τελικό στάδιο υποβλήθηκε σε ευθανασία στην Ουρουγουάη, σηματοδοτώντας την πρώτη εφαρμογή του νέου νόμου που επιτρέπει τον υποβοηθούμενο θάνατο στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Σύμφωνα με πηγή του ιατρικού συλλόγου που επικαλέστηκε το Γαλλικό Πρακτορείο, η διαδικασία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, έναν μήνα μετά την έναρξη ισχύος της σχετικής νομοθεσίας.

Η Ουρουγουάη έγινε τον Οκτώβριο του 2025 η πρώτη χώρα της περιοχής που ενέκρινε νόμο για την ευθανασία, έπειτα από πολυετείς κοινοβουλευτικές συζητήσεις και παρά τη σθεναρή αντίδραση της καθολικής εκκλησίας. Το νομοθέτημα τέθηκε σε εφαρμογή τον Απρίλιο, θεσπίζοντας σαφείς προϋποθέσεις για όσους επιθυμούν να τερματίσουν τη ζωή τους με ιατρική υποστήριξη.

Σε άλλες δύο χώρες της Λατινικής Αμερικής, την Κολομβία και τον Ισημερινό, ο υποβοηθούμενος θάνατος έχει αποποινικοποιηθεί με αποφάσεις της δικαιοσύνης, το 1997 και το 2024 αντίστοιχα.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Telenoche 4, η γυναίκα που υπεβλήθη στη διαδικασία ήταν 69 ετών και έπασχε από καρκίνο του παγκρέατος στο τελικό στάδιο. Είχε εκφράσει την επιθυμία να θέσει τέλος στο μαρτύριό της, κάτι που επιβεβαίωσε και πηγή του AFP, σημειώνοντας ότι πρόκειται για την πρώτη επίσημη περίπτωση ευθανασίας στη χώρα.

Ο βουλευτής της αριστεράς Φεδερίκο Πρέβε, συνεισηγητής του νόμου για τον «αξιοπρεπή θάνατο», χαρακτήρισε την ημέρα «συμβολική και πολύ σημαντική για τη χώρα». Όπως δήλωσε, «το πρόσωπο αυτό μπόρεσε να επιλέξει να πεθάνει γαλήνια· μπόρεσε να επιλέξει να φύγει σύμφωνα με τις δικές της πεποιθήσεις».

Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία

Ο νόμος προβλέπει ότι το άτομο που ζητά να υποβληθεί σε ευθανασία πρέπει να είναι ενήλικο, να διαθέτει υπηκοότητα ή μόνιμη άδεια διαμονής στην Ουρουγουάη, να κρίνεται ψυχικά ικανό και να πάσχει από ανίατη νόσο σε τελικό στάδιο ή πάθηση που προκαλεί αφόρητους πόνους ή σοβαρή επιδείνωση της ποιότητας ζωής.

Η αίτηση κατατίθεται στον θεράποντα ιατρό, ο οποίος οφείλει να απαντήσει εντός τριών ημερών. Για να προχωρήσει η διαδικασία απαιτείται και δεύτερη ιατρική γνωμάτευση, ενώ σε περίπτωση διαφωνίας, η τελική απόφαση λαμβάνεται από ειδική ιατρική επιτροπή.

Η ευθανασία πραγματοποιείται με τη χρήση φαρμακευτικών σκευασμάτων που ορίζονται αυστηρά από το πρωτόκολλο. Ο ασθενής έχει δικαίωμα να ανακαλέσει την απόφασή του οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογήσει την αλλαγή στάσης.

Η Ουρουγουάη στην πρωτοπορία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Σε μια περιοχή όπου η επιρροή της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας παραμένει ισχυρή, η Ουρουγουάη ξεχωρίζει ως κοσμικό και προοδευτικό κράτος. Η χώρα έχει ήδη νομιμοποιήσει τον γάμο μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου, την άμβλωση και τη χρήση κάνναβης, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως πρωτοπόρου στα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λατινική Αμερική.