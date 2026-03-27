Σε ηλικία 25 ετών πέθανε η Νοέλια Καστίγιο Ράμος, η οποία βιάστηκε ομαδικά και έμεινε τετραπληγική μετά από απόπειρα αυτοκτονίας. Η είδηση επιβεβαιώθηκε από την οργάνωση Christian Lawyers. Η ιστορία της έχει συγκλονίσει ενώ όπως έγινε γνωστό η παιδική της φίλη, Κάρλα Ροντρίγκεζ, έκανε μια απέλπιδα προσπάθεια να την μεταπείσει. Εμφανίστηκε στο κέντρο περίπου μία ώρα πριν την προγραμματισμένη διαδικασία και, όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, φώναζε στην ασφάλεια ζητώντας να της επιτραπεί να δει τη Νοέλια σε μια τελευταία προσπάθεια να την αλλάξει γνώμη.

❌ El hospital impide a la mejor amiga de Noelia verla antes de morir: «Quería intentar que cambiara de opinión». 📹 Te informa Irene Tabera (@irenetabera). 📲 Lee la noticia aquí: https://t.co/qKvZ5BCgmU pic.twitter.com/COB8HK6PBz — okdiario.com (@okdiario) March 26, 2026

«Ήθελα να προσπαθήσω να την πείσω να αλλάξει γνώμη», φώναζε η Ροντρίγκεζ, έχοντας μαζί της την 6χρονη κόρη της, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Παρά τις εκκλήσεις της, η ασφάλεια δεν της επέτρεψε την είσοδο στο κέντρο, στερώντας της τη δυνατότητα να αποχαιρετήσει τη φίλη της ή να την αποτρέψει από την απόφαση που είχε ήδη λάβει.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονο δημόσιο ενδιαφέρον τους τελευταίους μήνες. Ο πατέρας της Νοέλιας είχε προσφύγει επανειλημμένα στη δικαιοσύνη, επιχειρώντας να αποτρέψει την ευθανασία, με τη στήριξη της συντηρητικής οργάνωσης Abogados Cristianos. Μετά τον θάνατό της, η οργάνωση ανέφερε σε ανάρτησή της ότι η υπόθεση «αναδεικνύει σοβαρές αδυναμίες» στη νομοθεσία περί ευθανασίας στην Ισπανία.

Την ίδια ώρα, μέλη θρησκευτικών κοινοτήτων συγκεντρώθηκαν έξω από το κέντρο υγείας, προσευχόμενοι και τραγουδώντας. Παρόμοιες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες ισπανικές πόλεις, με το σύνθημα «Nοέλια, δεν είσαι μόνη» να κυριαρχεί.

Here are the photos we took of people coming from all over to bring flowers and love for Noelia Castillo Ramos! She may be gone now, but we will never forget her. We will also never forgive the government in Spain for all of the times they betrayed her! She deserved better. pic.twitter.com/CnxEc0ZdyQ — Matt Wallace (@MattWallace888) March 27, 2026

Η Καστίγιο είχε μείνει παραπληγική έπειτα από απόπειρα αυτοκτονίας το 2022 και είχε ζητήσει να υποβληθεί σε υποβοηθούμενο θάνατο, βάσει του νόμου για την ευθανασία που τέθηκε σε ισχύ στην Ισπανία το 2021.

Το αίτημά της εγκρίθηκε αρχικά από τις περιφερειακές αρχές το 2024. Ωστόσο, η διαδικασία ανεστάλη όταν ο πατέρας της προσέφυγε στη δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι η ψυχική της κατάσταση δεν της επέτρεπε να λάβει μια τόσο κρίσιμη απόφαση.

Η υπόθεση πέρασε από πολλά νομικά στάδια τους επόμενους μήνες, φτάνοντας τελικά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το Δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ της Καστίγιο, επιτρέποντας την πραγματοποίηση της διαδικασίας.

Το προσωπικό δράμα και οι δηλώσεις πριν τον θάνατο

Σε συνεντεύξεις πριν τον θάνατό της, η Καστίγιο είχε μιλήσει για χρόνια προσωπικού τραύματος που επηρέασαν την απόφασή της, αναφέροντας εμπειρίες σεξουαλικής κακοποίησης και μια δύσκολη παιδική ηλικία. Όπως είχε δηλώσει, όλα αυτά συνέβαλαν στη μακροχρόνια σωματική και ψυχική της οδύνη.

Η ίδια είχε εκφράσει δημόσια την επιθυμία της να «τερματίσει την ταλαιπωρία», τονίζοντας πως ήθελε να έχει τη δυνατότητα να πάρει η ίδια την απόφαση για τη ζωή της, ύστερα από χρόνια δυσκολιών.

«Τους έχω πει πώς θέλω να είναι. Θέλω να πεθάνω όμορφη. Πάντα πίστευα ότι θέλω να πεθάνω όμορφη. Θα φορέσω το πιο όμορφο φόρεμά μου και θα βαφτώ. Θα είναι κάτι απλό» είπε η Νοέλια λίγο πριν το τέλος της σε εκπομπή.

🇪🇸 La última entrevista de Noelia Castillo Ramos, una española de 25 años que recibirá la eutanasia dentro de 48 horas debido a sus problemas de TLP, depresión y una paraplejía causada por un intento fallido de suicidio. pic.twitter.com/J74qG5MfDA — Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) March 24, 2026

«Θέλω να φύγω τώρα και να σταματήσω να υποφέρω, τελεία και παύλα. Κανένα μέλος της οικογένειάς μου δεν είναι υπέρ της ευθανασίας. Και τι γίνεται με όλο τον πόνο που έχω υποστεί όλα αυτά τα χρόνια; Δεν έχω όρεξη να κάνω τίποτα: να μην βγαίνω έξω, να μην τρώω, να μην κάνω τίποτα. Ο ύπνος είναι πολύ δύσκολος για μένα και έχω πόνους στην πλάτη και τα πόδια» τόνισε.