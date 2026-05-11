Μια σχολική σύμβουλος σε Λύκειο στη Βόρεια Καρολίνα συνελήφθη, με την κατηγορία ότι είχε σεξουαλική σχέση με μαθητή εντός του σχολείου.

Η Amber Elizabeth Walker, η οποία εργαζόταν ως σχολική σύμβουλος και προπονήτρια της ομάδας μπάσκετ κοριτσιών στο Asheboro High School, συνελήφθη την Παρασκευή, ύστερα από καταγγελία ότι είχε σεξουαλική επαφή με μαθητή την προηγούμενη Τετάρτη, σύμφωνα με ένταλμα σύλληψης που επικαλείται το WFMY.

Η 39χρονη συνελήφθη αφού οι ερευνητές, όπως αναφέρεται στο ένταλμα, «ανέπτυξαν γρήγορα αποδεικτικά στοιχεία που επιβεβαίωναν την καταγγελία». Σε βάρος της ασκήθηκαν δύο κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για σεξουαλική πράξη με μαθητή. Δεν έχει γίνει γνωστό πόσο ετών είναι ο μαθητής ή ποια στοιχεία έχουν συγκεντρωθεί.

Μόλις δύο μήνες νωρίτερα, η διεύθυνση των Asheboro City Schools είχε καλέσει τους μαθητές που ενδιαφέρονταν για υποτροφίες, να επικοινωνήσουν με τη Walker. Μετά τη σύλληψή της, οι σχολικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι απολύθηκε.

Ανακοίνωση της σχολικής περιφέρειας

«Το σχολικό μας δίκτυο γνωρίζει ότι πρώην υπάλληλος της περιφέρειας έχει τεθεί υπό κράτηση σε σχέση με φερόμενη ακατάλληλη συμπεριφορά», ανέφερε εκπρόσωπος των Asheboro City Schools.

«Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη δικαιοδοσία του ποινικού συστήματος. Λόγω πολιτειακών και ομοσπονδιακών νόμων περί απορρήτου, δεν μπορούμε να παράσχουμε περαιτέρω πληροφορίες αυτή τη στιγμή.

Η ασφάλεια και η ευημερία των μαθητών και του προσωπικού μας παραμένουν ύψιστη προτεραιότητα. Το δίκτυο Asheboro City Schools διατηρεί υψηλά πρότυπα επαγγελματικής συμπεριφοράς και οι ακατάλληλες ενέργειες απαγορεύονται αυστηρά», κατέληξε η ανακοίνωση.

Η εφημερίδα The Post έχει επικοινωνήσει με το Αστυνομικό Τμήμα του Asheboro για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση.