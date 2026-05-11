Η Μπαρτσελόνα κατέκτησε και μαθηματικά τον τίτλο της La Liga, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης με 2-0 στο μεγάλο Clásico, σε μια βραδιά έντονων πανηγυρισμών για τους Καταλανούς.
Παρότι δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού, ο Λαμίν Γιαμάλ είχε ενεργό ρόλο στο κλίμα της ομάδας, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Ωστόσο, ο νεαρός άσος δεν έμεινε μόνο εκεί, καθώς μέσα από ανάρτησή του στο Instagram έστειλε μήνυμα με «νόημα» προς τον Τζουντ Μπέλιγχαμ.
Συγκεκριμένα, χρησιμοποίησε τη φράση «Κάποιοι είναι πρώτοι στα λόγια», η οποία είχε ειπωθεί στο παρελθόν από τον Άγγλο χαφ μετά από νίκη της Ρεάλ επί της Μπαρτσελόνα, επιλέγοντας να την αναπαράγει τώρα ως έμμεση απάντηση.
Η κίνηση αυτή προκάλεσε συζητήσεις, καθώς ερμηνεύτηκε ως «μπηχτή» του νεαρού Ισπανού προς τον μέσο της Ρεάλ, σε μια ακόμη ένδειξη της έντασης που συνοδεύει το ιστορικό rivaly των δύο συλλόγων.
