«Η ανακοίνωση του Ηλία Κασιδιάρη περί επανόδου στην πολιτική ζωή μέσω νέου κομματικού φορέα συνιστά ευθεία πρόκληση προς το κράτος δικαίου και τη δημοκρατική τάξη της χώρας» τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Τομέας Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

«Η ελληνική έννομη τάξη προβλέπει συγκεκριμένες νομικές δικλίδες ασφαλείας, ώστε πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για τη διεύθυνση ή για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση να μην μπορούν να επανεμφανίζονται στην πολιτική σκηνή, είτε άμεσα είτε μέσω παρένθετων σχημάτων ή εικονικών ηγεσιών. Οι διατάξεις αυτές αποτελούν αναγκαία θεσμική θωράκιση της δημοκρατικής λειτουργίας και της κοινωνικής ειρήνης απέναντι σε όσους επιχείρησαν να τη μετατρέψουν σε όχημα βίας, εκφοβισμού και υπονόμευσης των θεσμών» συνεχίζει η ανακοίνωση και προσθέτει: «Ο κ. Κασιδιάρης έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και η πολιτική του διαδρομή έχει ταυτιστεί με πρακτικές που στρέφονται ευθέως κατά των θεμελιωδών αρχών του κοινοβουλευτισμού και της δημοκρατικής ομαλότητας. Η επιδίωξη επανεμφάνισής του στην πολιτική ζωή αποτελεί μια νέα απόπειρα παράκαμψης των θεσμικών περιορισμών που η ίδια η Δημοκρατία έχει θέσει για την προστασία της».

«Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής θα συνεχίσει να αξιοποιεί κάθε νομικό και κοινοβουλευτικό μέσο για να προστατεύσει το δημοκρατικό πολίτευμα από την επάνοδο καταδικασμένων εγκληματιών στον πυρήνα της πολιτικής ζωής, όπως έχει πράξει επανειλημμένα έως τώρα. Η Δημοκρατία δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι αφελής ή ουδέτερη απέναντι σε όσους επιχείρησαν να τη χρησιμοποιήσουν για να την υπονομεύσουν και να την καταλύσουν» καταλήγει η ανακοίνωση.