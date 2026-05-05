Η ένταση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον κόσμο της τέχνης κορυφώνεται, με αφορμή τη συμμετοχή της Ρωσίας στη φετινή Biennale di Venezia. Οι Βρυξέλλες κλιμακώνουν την πίεση προς τη διοργάνωση, απειλώντας ευθέως με αναστολή ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ύψους δύο εκατομμυρίων ευρώ, σε μια εξέλιξη που μετατρέπει μια καλλιτεχνική έκθεση σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την εκτελεστική αντιπρόεδρο Henna Virkkunen να εκφράζει ξεκάθαρα τη δυσαρέσκεια των ευρωπαϊκών θεσμών.

Το μήνυμα που στέλνεται είναι σαφές: η συμμετοχή της Ρωσίας, εν μέσω ενός ευρύτερου γεωπολιτικού πλαισίου έντασης, θεωρείται ασύμβατη με τις αξίες που επιδιώκει να προβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η πολιτιστική διπλωματία αποκτά αυξημένη σημασία.

Η χρονική συγκυρία εντείνει το συμβολισμό.

Τα εγκαίνια της έκθεσης συμπίπτουν με την Europe Day, μια ημέρα που παραδοσιακά προβάλλει την ειρήνη, τη συνεργασία και την ευρωπαϊκή ενότητα. Για τις Βρυξέλλες, η παρουσία της Ρωσίας σε αυτό το πλαίσιο δημιουργεί ένα επικοινωνιακό και πολιτικό παράδοξο, το οποίο δεν μπορούν να αγνοήσουν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της αρμόδιας εκτελεστικής υπηρεσίας πολιτισμού, έχει ήδη αποστείλει επίσημη ειδοποίηση προς τη διοργάνωση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο είτε αναστολής είτε οριστικής ακύρωσης της χρηματοδότησης.

Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εκταμιευθεί κανένα ποσό δίνει στην ΕΕ ένα ισχυρό διαπραγματευτικό εργαλείο, επιτρέποντάς της να ασκήσει πίεση χωρίς άμεσο δημοσιονομικό κόστος.

Την ίδια στιγμή, η κρίση αποκτά και εσωτερικές διαστάσεις για τη Biennale.

Η παραίτηση σύσσωμου του διεθνούς σώματος κριτών, με επικεφαλής τη Solange Farkas και τη συμμετοχή προσωπικοτήτων όπως η Elvira Dyangani Ose, αποτυπώνει το βάθος της διαφωνίας. Δεν πρόκειται απλώς για μια διοικητική εξέλιξη, αλλά για μια ηχηρή ένδειξη ότι η καλλιτεχνική κοινότητα είναι διχασμένη απέναντι στο ζήτημα.

Από την πλευρά της, η διοργάνωση υπερασπίζεται σθεναρά τη θέση της, επικαλούμενη την αρχή της καλλιτεχνικής ελευθερίας. Σύμφωνα με τη Biennale, κάθε χώρα που αναγνωρίζεται από το ιταλικό κράτος έχει δικαίωμα συμμετοχής, ενώ οποιαδήποτε μορφή αποκλεισμού θα συνιστούσε πράξη λογοκρισίας.

Πρόκειται για μια θέση που επαναφέρει στο προσκήνιο ένα διαχρονικό ερώτημα: μπορεί η τέχνη να παραμένει ανεξάρτητη από την πολιτική ή είναι αναπόφευκτα συνδεδεμένη με αυτήν;

Η αντιπαράθεση αυτή δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση όπου πολιτιστικοί θεσμοί καλούνται να πάρουν θέση σε διεθνή ζητήματα. Από αθλητικές διοργανώσεις μέχρι φεστιβάλ και εκθέσεις, τα όρια μεταξύ πολιτικής και πολιτισμού γίνονται όλο και πιο δυσδιάκριτα.

Το διακύβευμα, ωστόσο, ξεπερνά τη συγκεκριμένη έκθεση. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρήσει τελικά σε αναστολή της χρηματοδότησης, θα δημιουργηθεί ένα προηγούμενο που ενδέχεται να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτούνται και λειτουργούν πολιτιστικοί θεσμοί στο μέλλον.

Παράλληλα, θα ενισχυθεί η συζήτηση για το κατά πόσο η δημόσια χρηματοδότηση πρέπει να συνδέεται με πολιτικά και αξιακά κριτήρια.

Σε κάθε περίπτωση, η Biennale της Βενετίας μετατρέπεται φέτος σε κάτι πολύ περισσότερο από μια καλλιτεχνική διοργάνωση.

Είναι ένας καθρέφτης των αντιφάσεων της εποχής: ανάμεσα στην ελευθερία της έκφρασης και την πολιτική ευθύνη, ανάμεσα στην παγκοσμιοποίηση της τέχνης και τις εθνικές ή υπερεθνικές στρατηγικές. Και το αποτέλεσμα αυτής της σύγκρουσης θα έχει αντίκτυπο πολύ πέρα από τα όρια της λιμνοθάλασσας της Βενετίας.