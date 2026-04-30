Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ αποφάσισε να μειώσει την ποινή του προπονητή του Ατρομήτου, Ντούσαν Κέρκεζ, μετά την έφεση που κατέθεσε η ομάδα. Ο Βόσνιος τεχνικός είχε τιμωρηθεί με 7 αγωνιστικές για φραστικό επεισόδιο και απόπειρα βιαιοπραγίας με τον διαιτητή Κατοίκο.

Η έφεση έγινε δεκτή και η ποινή του Κέρκεζ μειώθηκε σε 4 αγωνιστικές και πρόστιμο 250 ευρώ, επιτρέποντάς του να επιστρέψει στον πάγκο του Ατρομήτου για τα τελευταία παιχνίδια των playouts. Η ομάδα του Περιστερίου ήδη έχει εκτίσει 2 αγωνιστικές από την αρχική ποινή, με τον προπονητή να είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση με την Κηφισιά στις 12 Μαΐου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ:

«Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την έφεση του προπονητή του Ατρομήτου Dusan Kerkez. Μεταρρυθμίζει την υπ’ αριθμ 121/2026 απόφαση του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της Super League. Επιβάλλει στον εκκαλούντα την πειθαρχική ποινή του αποκλεισμού των τεσσάρων (4) αγωνιστικών ημερών και χρηματική ποινή διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, για την πειθαρχική παράβαση του άρθρου 10 παρ. 1 δ του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ. Απαλλάσσει τον εκκαλούντα από την πειθαρχική παράβαση του άρθρου 10 παρ.1 ε του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ

Δέχεται την έφεση του τού σωματείου ΠΑΣ Αχέρων Καλαμακίου. Εξαφανίζει την υπ’ αριθμ. 14/09.4.2026 απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πρέβεζας-Λευκάδας. Δικάζοντας την υπ’ αριθμ. πρωτ. 161/31.3.2026 καταγγελία – ένσταση του Αθλητικού Σωματείου ΠΑΣ Πρέβεζας Λευκάδας 2016, απορρίπτει την από 31-3-2026 καταγγελία – ένσταση του εφεσίβλητου αθλητικού σωματείου με την επωνυμία ΠΑΣ Πρέβεζας 2016».