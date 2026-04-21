Σκληρή τιμωρία επιβλήθηκε στον Ντούσαν Κέρκεζ, καθώς ο προπονητής του Ατρομήτου τιμωρήθηκε με επτά αγωνιστικές μετά την αποβολή του στην αναμέτρηση των playouts απέναντι στην ΑΕΛ στο Περιστέρι.

Η απόφαση, εφόσον δεν αλλάξει, τον κρατά εκτός πάγκου για σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας, δημιουργώντας σοβαρό ζήτημα στον αγωνιστικό σχεδιασμό της ομάδας.

Στο εσωτερικό του Ατρομήτου υπάρχει έντονος προβληματισμός, με την πλευρά του συλλόγου να θεωρεί πως η ποινή είναι υπερβολική για το συγκεκριμένο περιστατικό. Για τον λόγο αυτό αναμένεται να κατατεθεί έφεση, με στόχο τη μείωση της τιμωρίας ώστε ο τεχνικός να επιστρέψει νωρίτερα στον πάγκο.

Η αυστηρότητα της απόφασης αποδίδεται στη συγχώνευση επιμέρους ποινών, κάτι που αύξησε σημαντικά το συνολικό μέγεθος της τιμωρίας και προκάλεσε έντονη αντίδραση από την πλευρά του συλλόγου.