Άμεσα, ακόμη και αύριο Τρίτη 22 Απριλίου, αναμένονται ανακοινώσεις για νέα μέτρα στήριξης από τον πρωθυπουργό, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι αύριο αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις για το υπερπλεόνασμα, εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία.

«Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα έχουμε καλά νέα και τότε ο πρωθυπουργός θα κάνει ανακοινώσεις ακόμα και αύριο για νέα μέτρα στήριξης, άμεσα», σημείωσε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων υπέρ νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Η δέσμη μέτρων που εξετάζεται είναι:

παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, με ενίσχυση ύψους 20 λεπτών ανά λίτρο, με ΦΠΑ,

συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Ιούνιο,

επέκταση της επιδότησης 15% στα τιμολόγια των αγροτών για προμήθειες λιπασμάτων

και πιθανόν νέος κύκλος επιδότησης καυσίμων τύπου fuel pass, μέτρο που συνδέεται με την πορεία των τιμών βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην αντλία

Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε πολιτικές αιχμές που διατυπώθηκαν από τον Γιάννη Οικονόμου σχετικά με ανάρτηση του Άκη Σκέρτσο, τονίζοντας ότι απορρίπτει τη λογική του «τσουβαλιάσματος» και υπογραμμίζοντας ότι τέτοιου είδους διαχωρισμοί δεν συμβάλλουν σε ουσιαστικό διάλογο.

Τέλος, αναφερόμενος στις άρσεις ασυλίας βουλευτών, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι οι ίδιοι οι βουλευτές έχουν ζητήσει την άρση τους προκειμένου να αποδείξουν την αθωότητά τους, διευκρινίζοντας ότι δεν τίθεται θέμα κομματικής πειθαρχίας στις σχετικές ψηφοφορίες.

Για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τις αιχμές υπουργών προς αυτήν: «Ουδέποτε αυτή η κυβέρνηση δεν θα μπει στη διαδικασία επιθέσεων. Σεβόμαστε την Δικαιοσύνη». «Απόλυτος σεβασμός στη Δικαιοσύνη αλλά θεωρώ ότι δεν προσφέρει τίποτα η σταδιακή “σαλαμοποίηση”. Είναι θέμα προβληματισμού, όχι επίθεσης».

«Καλό είναι αυτά να ξεκαθαρίζουν γρήγορα από την Δικαιοσύνη», συμπλήρωσε.

Για τις υποκλοπές ο κ. Μαρινάκης ανέφερε μεταξύ άλλων: «Όλα τα κρίσιμα έγγραφα βρίσκονται στην Δικαιοσύνη. Κανείς δεν υποτιμά αυτήν την υπόθεση». «Είναι η απόδειξη ότι η Δικαιοσύνη στη χώρα λειτουργεί». «Η αντιπολίτευση πολιτικοποιεί υποθέσεις της Δικαιοσύνης», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.