Το παραδοσιακό μπλε δελτίο ταυτότητας που όλοι γνωρίζουμε αποκτά πλέον επίσημη «ημερομηνία λήξης», καθώς η αντίστροφη μέτρηση για την οριστική απόσυρσή του έχει ξεκινήσει. Με ορόσημο την 3η Αυγούστου 2026, οι πολίτες καλούνται να αποχαιρετήσουν τις παλιές ταυτότητες και να περάσουν στην εποχή της υψηλής τεχνολογίας.

Παρά το γεγονός ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα τα ραντεβού μέσω του id.gov.gr είναι ήδη δυσεύρετα, η νέα διαδικασία υπόσχεται να βάλει οριστικό τέλος στη γραφειοκρατία. Με αυτόματη άντληση στοιχείων, έκδοση σε μόλις μία εβδομάδα και άμεση ενημέρωση σε ΑΑΔΕ και Gov.gr Wallet, η μετάβαση στο νέο σύστημα ταυτοποίησης γίνεται πιο απλή από ποτέ.

Δείτε αναλυτικά τι πρέπει να έχετε μαζί σας στο ραντεβού, ποιο είναι το κόστος των παραβόλων και πώς μπορείτε να εξυπηρετηθείτε εκτάκτως αν υπάρχει επείγουσα ανάγκη.

Πώς θα βγάλετε τη νέα ταυτότητα;

Η διαδικασία έχει απλοποιηθεί αρκετά, αλλά απαιτεί μια μικρή προετοιμασία. Θα χρειαστεί να κλείσετε ραντεβού στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σας και να πάτε οι ίδιοι εκεί. Ξεχάστε το άγχος με τα χαρτιά καθώς τα στοιχεία σας αντλούνται αυτόματα από το «Μητρώο Πολιτών», οπότε εσείς απλώς ελέγχετε αν όλα είναι σωστά και υπογράφετε την αίτηση έκδοσης δελτίου ταυτότητας.

Τι θα χρειαστείτε μαζί σας:

Φωτογραφία: Μπορείτε να τη βγάλετε είτε απευθείας στο τμήμα, είτε σε φωτογράφο που θα την «ανεβάσει» στο myPhoto του gov.gr.

Παράβολα: Το κόστος είναι 10€ και μόλις 5€ για πολύτεκνους (Τύπος Παραβόλου: 1894), συν ένα μικρό ένσημο της αστυνομίας αξίας 0,50€ (Τύπος Παραβόλου: 2043). Όλα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω e-Παράβολο, ενώ σε περίπτωση λάθους προβλέπεται διαδικασία επιστροφής χρημάτων.

Την παλιά σας ταυτότητα: Θα πρέπει να την παραδώσετε εκείνη τη στιγμή.

Ραντεβού και αναμονή

Αν μένετε στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, οπλιστείτε με υπομονή. Τα ραντεβού είναι ήδη «κλεισμένα» μέχρι τις αρχές Ιουνίου. Ωστόσο, αν υπάρχει πραγματική ανάγκη, όπως ένα ξαφνικό ταξίδι, απώλεια της παλιάς ταυτότητας ή λόγοι υγείας, μπορείτε να απευθυνθείτε απευθείας στο τμήμα για να εξυπηρετηθείτε εκτάκτως.

Το καλό νέο; Μόλις κάνετε την αίτηση, η νέα σας ταυτότητα θα είναι έτοιμη σε περίπου μία εβδομάδα. Συγκεκριμένα, ο εκτιμώμενος χρόνος από την υποβολή της αίτησης μέχρι την παραλαβή της νέας ταυτότητας υπολογίζεται περίπου σε επτά εργάσιμες ημέρες. Μάλιστα, δεν χρειάζεται να τρέχετε σε τράπεζες ή δημόσιες υπηρεσίες για να δηλώσετε τη νέα σας ταυτότητα, αφού το σύστημα ενημερώνει αυτόματα την ΑΑΔΕ και το gov.gr Wallet σας.