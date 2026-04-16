Για περιορισμένο χρονικό διάστημα θα συνεχίσουμε να κυκλοφορούμε με τις παλιές αστυνομικές ταυτότητες, καθώς η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει. Μέχρι τις 3 Αυγούστου 2026, στην καρδιά του καλοκαιριού, οι παλιές ταυτότητες θα παραμείνουν σε ισχύ και θα μπορούν να χρησιμοποιούνται κανονικά.

Οι πολίτες καλούνται ήδη να ξεκινήσουν τη διαδικασία αντικατάστασης, προκειμένου να προμηθευτούν τις νέες ταυτότητες υψηλής τεχνολογίας. Οι νέες κάρτες διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη, έναν ειδικό κωδικό που διαβάζεται από ειδικά μηχανήματα, επιτρέποντας ταχύτερους και ασφαλέστερους ελέγχους.

Η συζήτηση γύρω από την έκδοση των νέων δελτίων ταυτότητας είναι έντονη, καθώς αυξάνεται το ενδιαφέρον των πολιτών για την έγκαιρη αντικατάσταση. Μέσω της πλατφόρμας id.gov.gr, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και να προγραμματίσουν ραντεβού για την έκδοση της νέας αστυνομικής ταυτότητας.

Ήδη από τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, πολλά αστυνομικά τμήματα και υπηρεσίες ασφαλείας σε όλη τη χώρα δέχονται ραντεβού για τη διαδικασία αλλαγής, με στόχο την ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα ταυτοποίησης.