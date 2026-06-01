Το Μουντιάλ πλησιάζει και όλες οι εθνικές ομάδες προετοιμάζονται σκληρά για το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη. Ή μήπως όχι και τόσο; Σίγουρα, τα προπονητικά επιτελεία όλων των συμμετεχουσών χωρών κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για την καλύτερη εκγύμναση και φυσική κατάσταση των παικτών τους.

Σε εκείνο όμως που δεν εστιάζουν, όπως φαίνεται, είναι το εγκυκλοπαιδικό επίπεδο των ποδοσφαιριστών σε ό,τι αφορά τους νεοσύστατους κανονισμούς της εν λόγω διοργάνωσης.

Καταφανέστατη ένδειξη αποτελεί μία στιγμή, ή μάλλον ένα λεπτό, του φιλικού αγώνα Ιαπωνία – Ισλανδία. Τι συνέβη; Η νέα οδηγία της IFAB αναφέρει ρητά πως όταν ένας παίκτης αποχωρεί ως αλλαγή από τον αγωνιστικό χώρο, έχει στη διάθεσή του 10 δευτερόλεπτα για να περάσει εκτός των τεσσάρων γραμμών.

Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί το προβλεπόμενο χρονικό όριο, ο αντικαταστάτης του δικαιούται να περάσει στον αγωνιστικό χώρο ένα λεπτό αργότερα και αφού βγει η μπάλα εκτός!

Ο Χίλσον, λοιπόν, παίκτης των Ισλανδών, υπερέβη το εν λόγω περιθώριο, με συνέπεια ο διαιτητής να αφήσει την ομάδα του με 10 παίκτες. Η άγνοιά του κόστισε, καθώς στο διάστημα που η ομάδα του αγωνιζόταν με αριθμητικό μειονέκτημα, ο Ογκάβα πέτυχε το μοναδικό και νικητήριο γκολ της Ιαπωνίας.

Το περιστατικό, περί ου ο λόγος, διαδραματίστηκε σε αγώνα μηδενικής υπόστασης, καθώς ήταν φιλικός. Όμως αυτά τα παιχνίδια τελειώνουν και τα κρίσιμα του Μουντιάλ έπονται. Προς γνώση και συμμόρφωση…