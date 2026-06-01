Η Εθνική Ελλάδας δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ 2026, ωστόσο ο Γιώργος Δώνης θα δώσει ελληνική παρουσία στη διοργάνωση, καθώς θα συμμετάσχει ως προπονητής της Εθνικής Σαουδικής Αραβίας.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας ανακοίνωσε τις κλήσεις για το τουρνουά, με τη Σαουδική Αραβία να βρίσκεται στον 8ο όμιλο, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, την Ουρουγουάη και το Πράσινο Ακρωτήρι.

Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα αλλαγών στη λίστα μέχρι και 24 ώρες πριν από το πρώτο παιχνίδι της ομάδας στη διοργάνωση, ενώ στο προπονητικό καμπ ο Έλληνας τεχνικός έχει στη διάθεσή του 30 ποδοσφαιριστές.

Τερματοφύλακες: Αχμέντ Αλκασάρ, Μοχαμέντ Αλοβάις, Ναουάφ Αλακίντι.

Αμυντικοί: Σαούντ Αμπντουλχαμίντ, Χασάν Αλ-Ταμπακτί, Αμπντουντελά Αλ-Αμιρί, Ναουάφ Μπουσάι, Αλί Λαζάμι, Αλί Μαϊρασί, Χασάν Καντές, Μοτέμπ Αλ-Χαρμπί, Τζεχάντ Τακρί, Μοχαμέντ Αμπού Αλ-Σαμάτ.

Μέσοι: Σαλέμ Αλ-Νταουσάρι, Μοχαμέντ Κανό, Νασέρ Αλ-Νταουσάρι, Αμπντουλά Αλ-Καϊμπαρί, Μουσάμπ Αλ-Τζουγαΐρ, Αϊμάν Γιαχία, Ζιγιάντ Αλ-Τζοχάνι, Σουλτάν Μαντάς, Αλάα Αλ-Χεϊτζί.

Επιθετικοί: Φιράς Αλ-Μπουραϊκάν, Σαλέχ Αλ-Σεχρί, Αμπντουλάχ Αλ-Χαμπντάν, Καλίν Αλ-Γκανάμ.