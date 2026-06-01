Δεύτερο θύμα καταγράφηκε στο Παρίσι μετά τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Οι αρχές της πόλης επιβεβαίωσαν τον εντοπισμό ακόμη μίας σορού στον ποταμό Σηκουάνα, με τις πρώτες εκτιμήσεις να συνδέουν το περιστατικό με τους εορτασμούς που ακολούθησαν τον ευρωπαϊκό θρίαμβο της ομάδας.

Το τραγικό γεγονός έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενο περιστατικό, όπου ένας ακόμη άνδρας έχασε τη ζωή του στο πλαίσιο των ίδιων πανηγυρισμών.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: A lifeless body was seen floating in Paris’ Seine river on Sunday morning. According to a police source, it is a man who lost his life after jumping into the river during the celebrations after PSG won the Champions League. — @le_Parisien pic.twitter.com/e3bBlWPvip — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 1, 2026

Παράλληλα, αναφέρεται ότι άλλος ένας άνθρωπος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς φέρεται να είχε βρεθεί υπό την επήρεια αλκοόλ πριν καταλήξει στο ποτάμι.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν τα περιστατικά, τα οποία έχουν σκιάσει τις εορταστικές εκδηλώσεις στο Παρίσι.