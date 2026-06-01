Δεύτερο θύμα καταγράφηκε στο Παρίσι μετά τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Οι αρχές της πόλης επιβεβαίωσαν τον εντοπισμό ακόμη μίας σορού στον ποταμό Σηκουάνα, με τις πρώτες εκτιμήσεις να συνδέουν το περιστατικό με τους εορτασμούς που ακολούθησαν τον ευρωπαϊκό θρίαμβο της ομάδας.

Το τραγικό γεγονός έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενο περιστατικό, όπου ένας ακόμη άνδρας έχασε τη ζωή του στο πλαίσιο των ίδιων πανηγυρισμών.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι άλλος ένας άνθρωπος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς φέρεται να είχε βρεθεί υπό την επήρεια αλκοόλ πριν καταλήξει στο ποτάμι.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν τα περιστατικά, τα οποία έχουν σκιάσει τις εορταστικές εκδηλώσεις στο Παρίσι.

