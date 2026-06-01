Με καλοκαιρινό χαρακτήρα αλλά και τοπική απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες στη χώρα. Η ηλιοφάνεια θα παραμείνει το κυρίαρχο στοιχείο, ωστόσο δεν θα λείψουν οι πρόσκαιρες μπόρες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τοπικά έως και τους 35°C. Ωστόσο, την Πέμπτη αναμένεται πρόσκαιρη ενίσχυση της αστάθειας με τοπικές καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, ενώ από την Παρασκευή και μέσα στο Σαββατοκύριακο ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά, με επιστροφή της καλοκαιρίας και εκ νέου άνοδο της θερμοκρασίας, που θα ξεπεράσει τοπικά και πάλι τους 33 με 34°C.

Τρίτη 2 Ιουνίου – Αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά

Την Τρίτη 2 Ιουνίου, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια. Ωστόσο, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά.

Στα κεντρικά και βόρεια αναμένονται τοπικές μπόρες, ενώ στα ορεινά και στην κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 3 με 5 μποφόρ, με πρόσκαιρες ενισχύσεις έως και 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε λίγο πιο υψηλά από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τους 27 με 31°C στις περισσότερες περιοχές, ενώ στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, κυρίως σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και ανατολική Στερεά, θα αγγίξει τους 32 με 34°C και τοπικά έως και 35°C.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31°C. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρχικά ηλιοφάνεια, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30°C. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Τετάρτη 3 Ιουνίου – Παροδική αστάθεια στα βόρεια ορεινά

Την Τετάρτη ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες κυρίως στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, με μέγιστες στις περισσότερες περιοχές στους 29 με 31°C, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά και κυρίως σε Θεσσαλία και Ανατολική Στερεά θα φτάσει τους 32 με 34°C και τοπικά έως και 35°C.

Πέμπτη 4 Ιουνίου – Επιστροφή της αστάθειας με κατά τόπους καταιγίδες

Την Πέμπτη ο καιρός θα ξεκινήσει γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, όμως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα αναπτυχθούν νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν.

Από το μεσημέρι στις περιοχές αυτές αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, με τάση βελτίωσης στη συνέχεια από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει η ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα πελάγη θα φτάσουν τα 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα έως και 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια και δυτικά τμήματα της χώρας.

Τάση καιρού Παρασκευής – Κυριακής

Από την Παρασκευή έως και την Κυριακή ο καιρός φαίνεται να διατηρείται σε πιο ήπια και καλοκαιρινή μορφή, με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, ενώ θα επιμένει η μεσημβρινή αστάθεια κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά.

Η θερμοκρασία την Παρασκευή θα διατηρηθεί σε παρόμοια επίπεδα με την Πέμπτη, ωστόσο μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται νέα άνοδος, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά και να ξεπερνά ξανά τους 33 με 34°C.