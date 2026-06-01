Σε μια συγκινητική τηλεοπτική συνέντευξη, ο Γιώργος Ντάβλας μίλησε για τη στενή του φίλη, Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, σκορπίζοντας θλίψη στα αγαπημένα της πρόσωπα.

Ο γνωστός pr manager βρέθηκε τη Δευτέρα (01.06.2026) στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» και συνομίλησε με τη Φαίη Σκορδά και τους συνεργάτες της. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, αναφέρθηκε με λόγια αγάπης και σεβασμού στη Γωγώ Μαστροκώστα, τονίζοντας τη δύναμη και το ήθος της.

«Με τη Γωγώ ήμασταν πολλά χρόνια φίλοι, κάναμε πάρα πολλή παρέα. Την αγαπούσα, την αγαπώ ακόμα και μια ζωή θα την αγαπάω. Ήταν άδικο γι’ αυτήν. Συγκινήθηκε όλη η Ελλάδα γιατί ήταν παλικάρι, είχε δύναμη, ψυχή, πέρασε όλα αυτά που πέρασε. Η Γωγώ ήταν από τα καλύτερα κορίτσια και πιστή φίλη. Και αν έχω γελάσει με κάποιον τόσο πολύ στη ζωή μου, έχω γελάσει με δύο γυναίκες, με τη Γωγώ και με τη Μιμή Ντενίση. Γελάγαμε, περνάγαμε ωραία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Ντάβλας.

Γιώργος Ντάβλας για Γωγώ Μαστροκώστα: Μιλώντας με τη γυναίκα μου στο τηλέφωνο, μου είπε «θα το μετανιώσεις, αν δεν πας»

Αναφερόμενος στη στιγμή που βρέθηκε στο Ευηνοχώρι για την ταφή της Γωγώς Μαστροκώστα, ο ίδιος αποκάλυψε πως αρχικά δεν ήθελε να παρευρεθεί. «Ναι, πήγα! Θες να σου πω κάτι που δεν το ξέρει κανένας; Δεν ήθελα να πάω, δεν ήθελα να αντιμετωπίσω αυτό το γεγονός», είπε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αλλά μιλώντας με τη γυναίκα μου στο τηλέφωνο, μου είπε “θα το μετανιώσεις, αν δεν πας”. Κι έτσι πήγα… Δεν ήθελα να το δω αυτό το πράγμα, δεν ήθελα να μπω σε αυτή τη διαδικασία, αλλά τελικά πήγα κι έκανα καλά που πήγα, γιατί ήθελα να είμαι εκεί με την οικογένειά της».