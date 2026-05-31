Η Αμαλία Κωστοπούλου ζει μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της, καθώς βρίσκεται στην Ελλάδα μαζί με τον αγαπημένο της Jake Medwell για τον γάμο τους. Το βράδυ της Παρασκευής, 29 Μαΐου, το ζευγάρι διοργάνωσε ένα εντυπωσιακό pre-wedding πάρτι δίπλα στη θάλασσα, με συγγενείς και φίλους να δίνουν το «παρών» σε μια βραδιά γεμάτη χαρά και μουσική.

Η Τζένη Μπαλατσινού, εμφανώς συγκινημένη και χαρούμενη για την κόρη της, μοιράστηκε το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου στιγμιότυπα από αυτή τη μέρα μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Οι φωτογραφίες που ανάρτησε αποτύπωναν την ατμόσφαιρα του γλεντιού και τη χαρά της οικογένειας.

Στα στιγμιότυπα, η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Jake Medwell ποζάρουν αγκαλιασμένοι με φόντο το ηλιοβασίλεμα και τη θάλασσα, αποπνέοντας ευτυχία λίγο πριν ανταλλάξουν όρκους αγάπης. Σε άλλη φωτογραφία, ο γαμπρός φαίνεται να συμμετέχει στο γλέντι, σε μια ατμόσφαιρα που θυμίζει αυθεντική ελληνική καλοκαιρινή γιορτή.

Η Τζένη Μπαλατσινού βρέθηκε φυσικά στο πλευρό της κόρης της, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της Βασίλη Κικίλια και τον γιο τους, Παναγιώτη-Αντώνιο. Η οικογένεια έζησε από κοντά τις ξεχωριστές αυτές στιγμές, λίγο πριν από τη γαμήλια τελετή που συγκέντρωσε αγαπημένα πρόσωπα του ζευγαριού από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η γαμήλια τελετή μέσα στη φύση

Το γαμήλιο τριήμερο της Αμαλίας Κωστοπούλου και του Jake Medwell εξελίχθηκε όπως το είχαν ονειρευτεί. Συγγενείς και φίλοι μοιράστηκαν μαζί τους στιγμές γεμάτες συγκίνηση και χαρά, σε ένα σκηνικό υψηλής αισθητικής.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε μέσα σε καταπράσινο τοπίο με ψηλά δέντρα, ενώ ο διάδρομος ήταν στολισμένος με λουλούδια σε απαλές, ρομαντικές αποχρώσεις. Στο βάθος, η θέα της θάλασσας συμπλήρωνε το ειδυλλιακό σκηνικό, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα απόλυτης αρμονίας.

Η πρόταση γάμου και η αρχή της κοινής ζωής

Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση γάμου από τον επιχειρηματία έγινε έναν χρόνο πριν, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, στο Παρίσι. Στις 10 Οκτωβρίου 2025, το ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο, όπως αποκάλυψε η ίδια η Αμαλία μέσα από ανάρτησή της στο Instagram.