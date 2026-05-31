Με ένα ακόμη εύστοχο σκίτσο, ο Αρκάς σχολιάζει με χιούμορ και αυτοσαρκασμό τα προβλήματα μνήμης που συχνά συνοδεύουν την τρίτη ηλικία.

Στο σημερινό σκίτσο, που δημοσιεύθηκε στη σελίδα του γνωστού σκιτσογράφου με την καθιερωμένη ευχή «Καλημέρα», πρωταγωνιστεί ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Ο άνδρας απευθύνει στη σύζυγό του την ερώτηση: «Ασημίνα, το πήρα σήμερα το χάπι μου για τη μνήμη;». Η απάντηση έρχεται άμεση και αποστομωτική: «Πέντε φορές!».

Η ατάκα δημιουργεί το κωμικό στοιχείο, καθώς η προσπάθεια αντιμετώπισης της λησμονιάς καταλήγει σε μια υπερβολική επανάληψη της ίδιας ενέργειας. Με τον γνώριμο τρόπο του, ο Αρκάς αξιοποιεί μια καθημερινή κατάσταση για να αναδείξει τις μικρές αδυναμίες της ανθρώπινης φύσης, προκαλώντας γέλιο αλλά και ταύτιση σε πολλούς αναγνώστες.

Το σκίτσο κινείται στο πλαίσιο της αγαπημένης θεματολογίας του δημιουργού, που συχνά αντλεί έμπνευση από τις σχέσεις των ανθρώπων, την καθημερινότητα και τις αστείες αντιφάσεις της ζωής. Μέσα από λίγες μόνο λέξεις, καταφέρνει να αποτυπώσει μια οικεία εικόνα που πολλοί έχουν συναντήσει είτε στον εαυτό τους είτε στο οικογενειακό τους περιβάλλον.