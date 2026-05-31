Η αναμονή ετών έλαβε τέλος για τους Σαν Αντόνιο Σπερς, οι οποίοι εξασφάλισαν την παρουσία τους στους τελικούς του NBA για πρώτη φορά μετά το 2014. Η ομάδα του Βικτόρ Γουεμπανιαμά επικράτησε με 111-103 των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στους τελικούς της Δύσης, κατακτώντας το εισιτήριο για τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ, που αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της σειράς, ήταν καθοριστικός και στον τελευταίο αγώνα, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 22 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Σημαντική βοήθεια πρόσφερε και ο Τζούλιαν Σαμπέιν, ο οποίος σημείωσε 20 πόντους με έξι εύστοχα τρίποντα. Παράλληλα, πολύτιμες λύσεις έδωσαν οι Ντι’Άρον Φοξ, Ντίλαν Χάρπερ, Ντέβιν Βάσελ και Κέλντον Τζόνσον, οι οποίοι ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με διψήφιο αριθμό πόντων.

Η ομάδα του Σαν Αντόνιο είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης στο μεγαλύτερο διάστημά της, ωστόσο το καθοριστικό βήμα για τη νίκη έγινε στην τελευταία περίοδο. Εκεί οι Σπερς βρήκαν επιθετικό ρυθμό, διατήρησαν τη διαφορά υπέρ τους και δεν επέτρεψαν στους αντιπάλους τους να επιστρέψουν στη διεκδίκηση του αγώνα.

Από την πλευρά των Θάντερ, ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ προσπάθησε σχεδόν μόνος του να κρατήσει ζωντανές τις ελπίδες της ομάδας του. Ο ηγέτης της Οκλαχόμα τελείωσε το ματς με 35 πόντους, 4 ριμπάουντ και 9 ασίστ, όμως η εξαιρετική του εμφάνιση δεν αποδείχθηκε αρκετή. Ο Κέισον Γουάλας πρόσθεσε 17 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ η απουσία του τραυματία Τζέιλεν Γουίλιαμς επηρέασε αισθητά την προσπάθεια των Θάντερ.

Πλέον, οι Σπερς στρέφουν την προσοχή τους στους μεγάλους τελικούς του NBA, όπου θα βρουν απέναντί τους τους Νιου Γιορκ Νικς, με στόχο να επιστρέψουν στην κορυφή του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-32, 53-56, 77-80, 103-111