Οι Σαν Αντόνιο Σπερς πανηγύρισαν μια σπουδαία νίκη στην έδρα των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και εξασφάλισαν την παρουσία τους στους τελικούς του NBA. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο πολυτιμότερος παίκτης των τελικών της Δύσης, Βικτόρ Γουεμπανιαμά, δεν μπόρεσε να κρύψει τα συναισθήματά του.

Ο Γάλλος σταρ ξέσπασε σε πανηγυρισμούς, βιώνοντας έντονα τη σπουδαία επιτυχία της ομάδας του.

Η πρόκριση στους τελικούς σηματοδοτεί μια από τις μεγαλύτερες στιγμές της μέχρι τώρα καριέρας του, καθώς πλέον βρίσκεται ένα βήμα πριν από τη διεκδίκηση του πρώτου πρωταθλήματος NBA.