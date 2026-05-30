Μετά τη νίκη επί της ΑΕΚ και την εξασφάλιση της παρουσίας του Ολυμπιακού στους τελικούς της Stoiximan GBL απέναντι στον Παναθηναϊκό, ο Άλεκ Πίτερς μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ για τη στήριξη που έχει δεχθεί από τον κόσμο των «ερυθρόλευκων».

Ο φόργουορντ κλήθηκε να σχολιάσει την αποθέωση που γνώρισε στο ΣΕΦ κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιτελικού με την ΑΕΚ, όταν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού εξέφρασαν με έντονο τρόπο την επιθυμία τους να τον δουν να παραμένει στην ομάδα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε

“Πιστεύω ότι την Τετάρτη ξεκινούν οι τελικοί. Εδώ και τέσσερα χρόνια υπάρχει απίστευτος και αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ εμού και του κόσμου, όπως και αγάπη.

Το μόνο που μπορώ να αισθανθώ σε τέτοιες στιγμές είναι η αγάπη και η υποστήριξη.

Μακάρι να μπορούσα να τους δώσω πίσω όσα δίνουν σε εμένα. Έχουμε ακόμα κάτι για το οποίο παίζουμε κι ελπίζω να τους δώσουμε έναν ακόμα τίτλο αυτή τη σεζόν”.