Απρόοπτο προέκυψε για τον Ολυμπιακό στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ στη Sunel Arena, για το δεύτερο παιχνίδι της ημιτελικής σειράς της Stoiximan GBL.

Στα μέσα της τρίτης περιόδου, ο Τάισον Γουόρντ αντικαταστάθηκε και λίγο αργότερα αποχώρησε από τον πάγκο των «ερυθρόλευκων», παίρνοντας τον δρόμο προς τα αποδυτήρια.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος της αποχώρησής του, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στο παρκέ πριν από το τέλος της αναμέτρησης.

Μέχρι εκείνο το σημείο, ο Αμερικανός είχε προσφέρει 5 πόντους, έχοντας 1/3 δίποντα και 3/4 βολές. Παράλληλα, κατέγραψε 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο, ενώ υπέπεσε σε 3 λάθη σε 21 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα συμμετοχής.