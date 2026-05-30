Αποφασισμένη να βελτιώσει την εικόνα των κερκίδων της στα εντός έδρας παιχνίδια εμφανίζεται η Λειψία, η οποία προχώρησε εκ νέου σε μέτρα που αφορούν τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας.

Μετά από αξιολόγηση της παρουσίας των φιλάθλων κατά τη διάρκεια της σεζόν, η διοίκηση του γερμανικού συλλόγου αποφάσισε να μην επιτρέψει την ανανέωση των διαρκείας σε περίπου 500 οπαδούς.

Η απόφαση αφορά όσους δεν κάλυψαν το ελάχιστο όριο παρουσίας που είχε τεθεί από την αρχή της χρονιάς.

Σύμφωνα με τον κανονισμό που εφαρμόζει η Λειψία, οι κάτοχοι διαρκείας οφείλουν να παρακολουθήσουν τουλάχιστον δέκα αγώνες πρωταθλήματος στην έδρα της ομάδας.

RB Leipzig greift hart durch! Der Bundesligist nimmt 500 Fans jetzt die Dauerkarten weg. https://t.co/KyR96XXlFi pic.twitter.com/XHLVzFMtmZ — EXPRESS / EXPRESS.DE (@express24) May 28, 2026

Όσοι δεν συμπλήρωσαν τον συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχών χάνουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη θέση τους για την επόμενη σεζόν.

Η πρακτική αυτή δεν εφαρμόζεται για πρώτη φορά, καθώς και πέρυσι ο σύλλογος είχε προχωρήσει σε αντίστοιχες κυρώσεις, αποκλείοντας περίπου 2.000 κατόχους διαρκείας από τη διαδικασία ανανέωσης.

Η σημαντική μείωση του αριθμού φέτος αποτελεί ένδειξη ότι το μέτρο λειτούργησε αποτρεπτικά και συνέβαλε στην αύξηση της παρουσίας των φιλάθλων στις εξέδρες.