Η Τουρκία προέβη προ ημερών σε δύο μείζονος σημασίας ενέργειες. Η πρώτη αφορά τον εν αναμονή νόμο που αναβαθμίζει στο ύπατο επίπεδο το σύνολο των διεκδικήσεών της εις βάρος της Ελλάδας. Επιπόλαια, ανεύθυνα, απαράδεκτα, η κυβέρνηση… χλεύασε.

Εξαιρετικά επικίνδυνη, πρωτοφανώς αδιάφορη, ιδίως και μετά τη δεύτερη ενέργεια, τις παράλληλες διαρροές για τουρκική ΑΟΖ 200 ν.μ., που αθροιστικά καθιστούν σαφές το πώς ακριβώς η Αγκυρα σέρνει πλέον νομοτελειακά την Ελλάδα σε άτακτη συνθηκολόγηση. Τα δεδομένα μιλούν από μόνα τους. Και έχουν ως εξής:

Πρώτον: η Τουρκία νομοθετεί την, κατά την ίδια, κυριαρχία της στο μισό Αιγαίο, περιλαμβανομένων και κατοικημένων ελληνικών νησιών. Και είναι δεδομένο ότι θα την υπερασπιστεί επί του πεδίου.

Δεύτερον: προχωρώντας στην ΑΟΖ των 200 ν.μ., ακρωτηριάζει και την Ελλάδα και την Κύπρο – και, ασφαλώς, αντιστοίχως θα υπερασπιστεί και αυτήν.

Τρίτον: η Ελλάδα, που διέπραξε ήδη το μοιραίο σφάλμα να μην προχωρήσει στον μονόδρομο που, κατόπιν όλων αυτών, ήταν το δικό της casus belli, θα εμμένει στα περί διεθνούς δικαίου. Και αυτό μας οδηγεί στα δύο επόμενα κρίσιμα δεδομένα.

Τέταρτον: αμέσως μετά το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο περί ΑΟΖ, το δίδυμο Μητσοτάκη – Δένδια θριαμβολόγησε ότι έκανε κίνηση – ματ εναντίον της Τουρκίας με τη διαβόητη επιστολή Δένδια στον ΟΗΕ. Ηταν ματ. Αλλά εναντίον της Ελλάδας: ο ΟΗΕ αρνήθηκε να λάβει θέση. Μητσοτάκης και Δένδιας μαζί έδωσαν μόνοι τους ένα πανίσχυρο όπλο στην Αγκυρα που τώρα θα χρησιμοποιηθεί. Και πειστικά: η Τουρκία δεν έχει υπογράψει το Δίκαιο της Θάλασσας. Δεν τη δεσμεύει – ούτε τις ΗΠΑ…

Πέμπτον: ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας πήγε στην Αγκυρα την επομένη της επίσημης δήλωσης του τουρκικού ΥΠΕΞ ότι θεωρεί κυριαρχικό τουρκικό χώρο το μισό Αιγαίο. Αυτή την εγκληματική πολιτική και πολλές παράλληλες στο πλαίσιο του απαράδεκτου διαλόγου του πώς θα τις αντιμετωπίσει τώρα που θα τις βρει πλέον μπροστά του νομοθετημένες;

Εκτον: έτσι, συνδυαστικά, με τον νόμο και την ΑΟΖ, ο Ερντογάν βραχυκυκλώνει πλέον οριστικά την Ελλάδα χωρίς επιστροφή. Η Ελλάδα επικαλείται το δικαίωμά της στα 12 μίλια. Ομως, για να καταστεί υπαρκτό, πρέπει να έχει ασκηθεί. Και δεν έχει. Η ΑΟΖ ακολουθεί.

Οταν η Τουρκία τα νομοθετήσει, η Ελλάδα δεν θα το έχει κάνει. Δεν θα έχει ασκήσει κυριαρχικό δικαίωμα, που προϋποθέτει ενεργοποίηση. Αυτή θα την κάνει η Τουρκία.

Ισως επειδή ο Ερντογάν είναι ο μόνος που κατάλαβε πραγματικά την ουσία της φράσης του Μακρόν στην Αθήνα, την οποία ενδιέφεραν μόνον οι κάμερες. Τι ακριβώς είπε ο Μακρόν; «Αν η κυριαρχία σας απειλείται, κάντε ό,τι χρειάζεται. Θα είμαστε εδώ για εσάς». Ομως ο Μητσοτάκης δεν έκανε το μείζον που χρειάζεται: δεν κατοχύρωσε την κυριαρχία. Αλλά αμέσως μετά τη δήλωση Μακρόν το κάνει ο Ερντογάν.

Αυτή την απάντηση θα λάβει η Ελλάδα: ότι «έπρεπε να είχε κάνει αυτό που χρειαζόταν». Από παντού. Γιατί έπρεπε. Ο Ερντογάν το ξέρει. Και ήδη «κλειδώνει» μία άτακτη ελληνική συνθηκολόγηση.