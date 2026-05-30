Η Άρσεναλ βρίσκεται μπροστά σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ιστορίας της, καθώς το βράδυ της Παρασκευής διεκδικεί το τρόπαιο του Champions League απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν στη Βουδαπέστη (30/05, 19:00).

Οι «κανονιέρηδες» συμμετέχουν για δεύτερη φορά σε τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και φιλοδοξούν να πανηγυρίσουν την πρώτη κατάκτησή της.

Λίγη ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, ο Μικέλ Αρτέτα ανακοίνωσε την ενδεκάδα με την οποία θα παρατάξει την ομάδα του στον μεγάλο τελικό κόντρα στους πρωταθλητές Γαλλίας.