Η Παρί Σεν Ζερμέν και η Άρσεναλ μετρούν αντίστροφα για τη σέντρα του τελικού του Champions League, όπου το βράδυ του Σαββάτου (30/5) θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο. Ωστόσο, το κλίμα επισκιάστηκε εν μέρει από επεισόδια μεταξύ οπαδών των δύο ομάδων στην παραμονή του αγώνα.

Η ποδοσφαιρική ευρωπαϊκή κοινότητα στρέφει το βλέμμα της στη Βουδαπέστη και την «Puskas Arena». όπου θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του Champions League (30/5, 19:00, MEGA). Η Παρί Σεν Ζερμέν συμμετέχει για τρίτη φορά σε τελικό, με στόχο να κατακτήσει το τρόπαιο για δεύτερη διαδοχική χρονιά, ενώ η Άρσεναλ επιστρέφει σε τελικό με στόχο να πανηγυρίσει για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Την ίδια ώρα, δεν έλειψαν τα παρατράγουδα, καθώς το βράδυ της Παρασκευής σημειώθηκαν συμπλοκές μεταξύ μερίδας οπαδών των δύο ομάδων σε κεντρικούς δρόμους της ουγγρικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, υπήρξαν μικροτραυματισμοί, με την αστυνομία να επεμβαίνει άμεσα για να αποκαταστήσει την τάξη.