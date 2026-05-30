Η Παρί Σεν Ζερμέν συνεχίζει την προετοιμασία της για τον τελικό του Champions League απέναντι στην Άρσεναλ, που θα διεξαχθεί το Σάββατο (30/5, 19:00) στη Βουδαπέστη, με το ενδιαφέρον να ξεπερνά τα όρια του αγωνιστικού χώρου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο τερματοφύλακας των Παριζιάνων, Ματβέι Σαφόνοφ, δέχθηκε μια «προκλητική» δημόσια προσφορά από την ηθοποιό ταινιών ενηλίκων Μέρι Ροκ, η οποία του έστειλε μήνυμα γράφοντας: «Γεια σου, Ματβέι Σαφόνοφ! Ως οπαδός της Παρί Σεν Ζερμέν, σου εύχομαι καλή τύχη και νίκη εναντίον της Άρσεναλ στον τελικό του Champions League. Και για να κάνω τον θρίαμβο ακόμα πιο γλυκό, σου υπόσχομαι τόσες παθιασμένες νύχτες όσες αποκρούσεις κάνεις στο παιχνίδι».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «θα του ετοιμάσει ένα ξεχωριστό πρωινό» αν κρατήσει ανέπαφη την εστία του.

🚨 GORĄCO PRZED FINAŁEM LIGI MISTRZÓW! 🔥 ​Aktorka filmów dla dorosłych, Mary Rock, złożyła pikantną obietnicę bramkarzowi PSG! Matvey Safonov może liczyć na “tyle namiętnych nocy, ile obron” zaliczy w wielkim finale przeciwko Arsenalowi. Co więcej – za czyste konto obiecała… pic.twitter.com/qwlp0BAOdB — Newsy.Sportu (@Newsy_Sportu) May 16, 2026

Ο Σαφόνοφ δεν τοποθετήθηκε δημόσια, ωστόσο η σύζυγός του, influencer Μαρίνα Κοντράτιουκ, απάντησε μέσω ανάρτησης στα social media, γράφοντας: «Μια ηθοποιός ταινιών ενηλίκων ευχήθηκε στον άντρα μου καλή τύχη για τον τελικό του Champions League και του υποσχέθηκε μια παθιασμένη βραδιά με κάθε απόκρουση».

Στη συνέχεια, η Κοντράτιουκ σχολίασε με ειρωνικό ύφος: «Δεν έχει ιδέα ότι, για αυτόν, παθιασμένες νύχτες σημαίνουν να λύνεις σταυρόλεξα, να βλέπεις ‘Τι; Πού; Πότε;’ και να πηγαίνεις για ύπνο στις 11:30 το βράδυ επειδή πρέπει να ξυπνήσει νωρίς για προπόνηση».