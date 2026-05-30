Λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στον Λυκαβηττό στις 30 Μαΐου 2026, ανακοινώθηκε διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Σαρανταπήχου.
Η διακοπή ισχύει από το ύψος της οδού Δοξαπατρή, σύμφωνα με ενημέρωση των αρμόδιων αρχών.
Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.
