Μια αδικία δεκαετιών για νοσηλευτές, βοηθούς νοσηλευτών, οδηγούς, διασώστες και πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, αποκαθιστά η νέα ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την ισότητα των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας.

Για πρώτη φορά, οι συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων που είχαν προσληφθεί πριν από το 2011 και υπάγονται στη συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, αποκτώντας ίσα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα με συναδέλφους τους που εκτελούν ακριβώς την ίδια εργασία.

Η ρύθμιση έρχεται να διορθώσει μια χρόνια στρέβλωση στο ασφαλιστικό καθεστώς εργαζομένων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, βάζοντας τέλος στις «δύο ταχύτητες» που ίσχυαν για υπαλλήλους με τις ίδιες ειδικότητες και ακριβώς τις ίδιες συνθήκες εργασίας.

Μέχρι σήμερα, οι νεοπροσλαμβανόμενοι στις συγκεκριμένες ειδικότητες του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ εντάσσονταν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα μέσω του κανονισμού του πρώην ΙΚΑ.

Αντίθετα, οι συνάδελφοί τους που είχαν προσληφθεί νωρίτερα και εντάσσονταν στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου παρέμεναν εκτός και ασφαλίζονταν με τις κοινές διατάξεις, παρότι ασκούσαν τα ίδια ακριβώς καθήκοντα και εργάζονταν υπό τις ίδιες συνθήκες.

Έτσι, μέσα στο ίδιο νοσοκομείο ή στο ίδιο ασθενοφόρο διαμορφωνόταν στην πράξη ένα καθεστώς άνισης μεταχείρισης, με εργαζόμενους που, παρά την ταυτόσημη εργασία, είχαν διαφορετικά ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

Πλέον, εξομοιώνονται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με εκείνες που ισχύουν για αντίστοιχες ειδικότητες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, έχει δηλώσει σε δημόσιες τοποθετήσεις της ότι με τη νομοθετική πρωτοβουλία αποκαθίσταται μια αδικία δεκαετιών εις βάρος μιας κρίσιμης επαγγελματικής ομάδας που βρίσκεται καθημερινά στην πρώτη γραμμή του δημόσιου συστήματος υγείας και επιτελεί έργο υψηλής ευθύνης και απαιτήσεων.

Ενιαίοι κανόνες και δυνατότητα πρόωρης συνταξιοδότησης

Με τη διάταξη αυτή διασφαλίζεται η υπαγωγή των συγκεκριμένων εργαζομένων στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική ασφάλιση, με στόχο τη διαμόρφωση ενιαίων κανόνων και την παροχή δυνατότητας πλήρους συνταξιοδότησης έως και πέντε έτη νωρίτερα, δηλαδή στο 62ο έτος ηλικίας, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις ασφάλισης και καταβολής πρόσθετων εισφορών.

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης

Ειδικότερα, προβλέπεται δυνατότητα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 15 ετών ασφάλισης, εκ των οποίων 12 έτη στις συγκεκριμένες ειδικότητες και τρία έτη εντός της τελευταίας 17ετίας πριν από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας ή την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης.

Ολοκληρωμένη ρύθμιση για κύρια και επικουρική ασφάλιση

Παράλληλα, για πρώτη φορά, θεσπίζεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που περιλαμβάνει:

– την υπαγωγή στην επικουρική ασφάλιση,

– τη δυνατότητα αναγνώρισης και εξαγοράς προγενέστερου χρόνου ασφάλισης,

– την ενιαία διαδικασία για κύρια και επικουρική ασφάλιση, καθώς και το συνολικό διοικητικό και εφαρμοστικό πλαίσιο της ρύθμισης.

Δυνατότητα αναγνώρισης και εξαγοράς χρόνου ασφάλισης

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα προαιρετικής υπαγωγής στο νέο καθεστώς, κατόπιν αίτησης του εργαζομένου, καθώς και δυνατότητα αναγνώρισης και εξαγοράς προηγούμενου χρόνου απασχόλησης στις συγκεκριμένες ειδικότητες είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις, ώστε να μπορούν να θεμελιωθούν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Σημειώνεται ότι ο αναγνωριζόμενος χρόνος λογίζεται ως πραγματικός χρόνος ασφάλισης και δεν προσμετράται στα ανώτατα όρια αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης.