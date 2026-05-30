Το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό προκαλεί έντονες αντιδράσεις και διαφοροποιήσεις μεταξύ των φορέων του τουριστικού κλάδου, παρά τη γενική παραδοχή ότι η Ελλάδα χρειάζεται ένα σύγχρονο και σταθερό πλαίσιο ανάπτυξης. Στην πρώτη φάση της δημόσιας διαβούλευσης, που ολοκληρώθηκε στις 25 Μαΐου 2026, κατατέθηκαν διαφορετικές προσεγγίσεις για κρίσιμα ζητήματα όπως η φέρουσα ικανότητα των προορισμών, τα όρια κλινών και η διαχείριση της τουριστικής πίεσης.

Οι ξενοδοχειακοί φορείς εκφράζουν επιφυλάξεις για την εφαρμογή οριζόντιων περιορισμών, υποστηρίζοντας ότι κάθε προορισμός έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και ανάγκες. Ζητούν ευελιξία και σχεδιασμό βασισμένο σε επιστημονικά δεδομένα και στις δυνατότητες των τοπικών υποδομών.

Από την πλευρά του, ο STAMA (Σύνδεσμος Εταιρειών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων) διαφωνεί με την πρόβλεψη που εντάσσει τις κλίνες βραχυχρόνιας μίσθωσης στους δείκτες φέρουσας ικανότητας, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για διαφορετικά μοντέλα φιλοξενίας που δεν μπορούν να αξιολογούνται με τα ίδια κριτήρια.

ΣΕΤΕ: Επιφυλάξεις για οριζόντιους περιορισμούς

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) κατέθεσε τις θέσεις του στο πλαίσιο της διαβούλευσης, χαρακτηρίζοντας θετική εξέλιξη τη θεσμοθέτηση του νέου πλαισίου μετά από δεκαετίες εκκρεμότητας. Όπως σημειώνει, μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση ασφάλειας δικαίου στις επενδύσεις.

Παράλληλα, εκφράζει επιφυλάξεις για την καθολική εφαρμογή οριζόντιων περιορισμών, τονίζοντας ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός πρέπει να έχει στρατηγικό χαρακτήρα και να προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Οι γενικευμένες ρυθμίσεις, επισημαίνει, οδηγούν σε απλουστευτικές προσεγγίσεις που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των προορισμών.

Ο ΣΕΤΕ υπογραμμίζει ότι ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας και της περιφερειακής ανάπτυξης, στηρίζοντας την απασχόληση και ενισχύοντας τον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη νησιωτική και ορεινή Ελλάδα, όπου ο τουρισμός λειτουργεί ως μοναδική αναπτυξιακή διέξοδος.

Αναφορικά με την ομαδοποίηση των νησιών, ο ΣΕΤΕ θεωρεί ότι δεν αντικατοπτρίζει πάντα τις πραγματικές συνθήκες. Σε μικρά νησιά, ακόμη και μονάδες 100 κλινών μπορεί να θεωρούνται υπερβολικές, ενώ σε μεγαλύτερους προορισμούς οι περιορισμοί κρίνονται μη βιώσιμοι σε σχέση με άλλες μεσογειακές αγορές.

Στις προτάσεις του, ζητά να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των τοπικών κοινωνιών και της αυτοδιοίκησης, καθώς και η περιοδική αναθεώρηση των ρυθμίσεων ανά πενταετία, βάσει υποδομών και περιβαλλοντικών δεδομένων.

Σε ό,τι αφορά τη φέρουσα ικανότητα, ο ΣΕΤΕ αντιτίθεται στην υποχρέωση σύνταξης ΕκΕΦΙ για μεμονωμένες μονάδες, θεωρώντας ότι η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται σε επίπεδο ευρύτερων χωρικών ενοτήτων. Παράλληλα, εκφράζει αντίθεση στην επιβολή νέου τέλους υπέρ του Πράσινου Ταμείου, προτείνοντας αξιοποίηση υπαρχόντων πόρων για έργα βιωσιμότητας.

ΞΕΕ: Η φέρουσα ικανότητα ως δυναμικό μέγεθος

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) ζητά πλήρη δημοσιοποίηση και επιστημονικό έλεγχο της μεθοδολογίας κατηγοριοποίησης των περιοχών και υποχρεωτική εκπόνηση Εκθέσεων Εκτίμησης Φέρουσας Ικανότητας.

Επιπλέον, προτείνει η φέρουσα ικανότητα να αντιμετωπίζεται ως δυναμικό μέγεθος, επηρεαζόμενο από τις δημόσιες επενδύσεις και την επάρκεια υποδομών σε ύδρευση, ενέργεια, αποχέτευση και διαχείριση αποβλήτων.

Οι ξενοδόχοι ζητούν διαφοροποιημένη προσέγγιση ανά περιοχή, βάσει της περιβαλλοντικής κατάταξης των ξενοδοχείων, αντί για οριζόντιες ρυθμίσεις. Θεωρούν αναγκαία την επανεξέταση του ορίου των 100 κλινών και του νέου περιβαλλοντικού τέλους.

Ο πρόεδρος του ΞΕΕ, Αλέξανδρος Βασιλικός, επισημαίνει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής φιλοξενίας απαιτεί σαφείς κανόνες για βιωσιμότητα και ανάπτυξη. Όπως δηλώνει, η χώρα διαθέτει ήδη πρωτοποριακό σύστημα περιβαλλοντικής κατάταξης, το οποίο θα πρέπει να αξιοποιηθεί αντί των οριζόντιων περιορισμών.

ΠΟΞ: Σοβαρές επιφυλάξεις για προβλέψεις του σχεδίου

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ) τονίζει την ανάγκη για σταθερό και λειτουργικό πλαίσιο ανάπτυξης του τουρισμού. Με επιστολή της προς τα αρμόδια υπουργεία, υπογραμμίζει ότι ο σχεδιασμός πρέπει να συνδυάζει βιωσιμότητα και επενδύσεις.

Η ΠΟΞ χαρακτηρίζει θετική την επικαιροποίηση του χωροταξικού σχεδιασμού, σημειώνοντας ότι η χώρα χρειάζεται σαφείς κανόνες και ασφάλεια δικαίου. Εκφράζει ωστόσο επιφυλάξεις για ορισμένες προβλέψεις, θεωρώντας ότι οι οριζόντιοι περιορισμοί δεν λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε προορισμού.

Ζητά μεγαλύτερη ευελιξία και στοχευμένες πολιτικές που θα ισορροπούν ανάμεσα στην περιβαλλοντική προστασία και την ανάπτυξη. Παράλληλα, επισημαίνει τα προβλήματα αδειοδοτήσεων και περιβαλλοντικών εγκρίσεων, ζητώντας πιο σαφές και αποτελεσματικό πλαίσιο λειτουργίας.

Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει τη σημασία σύνδεσης του νέου χωροταξικού με τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, ώστε να αποφευχθούν επικαλύψεις και αντιφάσεις. Τονίζει ότι η Ελλάδα χρειάζεται ένα σύγχρονο, ρεαλιστικό και αναπτυξιακό πλαίσιο που θα επιτρέψει στον τουρισμό να παραμείνει μοχλός ανάπτυξης και απασχόλησης.

STAMA: Οι ενστάσεις της βραχυχρόνιας μίσθωσης

Ο STAMA εκφράζει σοβαρές ενστάσεις για τη ρύθμιση της βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσω του νέου πλαισίου, εστιάζοντας στην πρόβλεψη που εντάσσει τις κλίνες τύπου Airbnb στη φέρουσα ικανότητα μαζί με τις ξενοδοχειακές.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Βασίλης Αργυράκης, επισημαίνει ότι η εξίσωση δύο διαφορετικών μοντέλων φιλοξενίας μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα. Όπως αναφέρει, “η σύγκριση των βραχυχρόνιων μισθώσεων με τις ξενοδοχειακές κλίνες είναι άδικη και θα κάνει την Ελλάδα πιο ακριβή”.

Ο STAMA προειδοποιεί ότι οι μελέτες φέρουσας ικανότητας πρέπει να βασίζονται σε αξιόπιστα δεδομένα, τονίζοντας τον ρόλο της ΑΑΔΕ ως μοναδικού φορέα με πλήρη στοιχεία για τη βραχυχρόνια μίσθωση. Προτείνει οι μελέτες να ανατίθενται σε ανεξάρτητους φορείς, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων.

Ο Σύνδεσμος καλεί την Πολιτεία να θεσπίσει ενιαίο και τεκμηριωμένο πλαίσιο αποτύπωσης της τουριστικής δραστηριότητας, βασισμένο σε πραγματικά δεδομένα και ισότιμη μεταχείριση όλων των μορφών φιλοξενίας.

Πηγή: ΑΠΕ