Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατέθεσε τη δική του πρόβλεψη για το φετινό πρωταθλητή του NBA, επιλέγοντας μάλιστα μια ομάδα που βρίσκεται έντονα στο προσκήνιο και σε σενάρια που τη συνδέουν με το μέλλον του.

Ο «Greek Freak», μιλώντας σε live streaming στο Twitch όπου ήταν καλεσμένος του Μάρλον, υποστήριξε πως οι Νιου Γιορκ Νικς έχουν τις προϋποθέσεις να φτάσουν μέχρι την κορυφή. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θεωρώ ότι οι Νικς θα πάρουν το πρωτάθλημα. Στο μπάσκετ τα πάντα είναι θέμα μομέντουμ. Αυτή τη στιγμή τρέχουν ένα σερί περίπου 11 νικών και έχουν ξεσηκώσει ολόκληρη τη Νέα Υόρκη».

Όσον αφορά τον αντίπαλο των Νικς στους τελικούς του NBA, αυτός παραμένει ακόμη ανοιχτός, καθώς η σειρά ανάμεσα στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και τους Σαν Αντόνιο Σπερς βρίσκεται στο 3-3. Έτσι, η πρόκριση θα κριθεί σε έβδομο και τελευταίο παιχνίδι (Game 7), που θα αναδείξει τον νικητή της Δύσης.