Έξαλλος ο Σκαριόλο με τους παίκτες του: «Εδώ είναι Ρεάλ Μαδρίτης, άντε γ@μ…τε» (vid)
Έντονα φορτισμένη ήταν η βραδιά για τον προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης, Σέρχιο Σκαριόλο, στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μανρέσα, καθώς η εικόνα της ομάδας του προκάλεσε την έντονη αντίδρασή του. Ο τεχνικός ξέσπασε κατά τη διάρκεια τάιμ άουτ, απευθυνόμενος με σκληρές εκφράσεις στους παίκτες του, την ώρα που η Ρεάλ δεν είχε τον έλεγχο […]
Σε ρυθμούς… Roland Garros στη Μονακό: Οκόμπο και Νέντοβιτς το έριξαν στο τένις (vid)
Σε πιο χαλαρούς ρυθμούς κινήθηκε η προπόνηση της Μονακό, με τους Έλι Οκόμπο και Νεμάνια Νέντοβιτς να πρωταγωνιστούν σε ένα απρόσμενο και άκρως διασκεδαστικό στιγμιότυπο. Οι δύο παίκτες αποφάσισαν να αφήσουν για λίγο το μπάσκετ και να δοκιμάσουν τις… ικανότητές τους στο «τέννις», προσφέροντας μια χιουμοριστική μονομαχία μέσα στο γήπεδο προπόνησης, χωρίς ρακέτες αλλά με […]
Ο Γιουρτσεβέν αποβλήθηκε στο δεύτερο παιχνίδι του με τη Ρεάλ και έκανε χειρονομία στους οπαδούς της Μανρέσα (pic)
Ο Ομέρ Γιουρτσεβέν δεν κατάφερε να ολοκληρώσει με θετικό τρόπο το δεύτερο παιχνίδι του με τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς αποβλήθηκε στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μανρέσα για το ισπανικό πρωτάθλημα. Η φάση που οδήγησε στην αποβολή του σημειώθηκε στις αρχές της τρίτης περιόδου, όταν ο Τούρκος σέντερ διαμαρτυρήθηκε έντονα στους διαιτητές για αντιαθλητικό φάουλ […]
Marca: «Ο Μοντέρο έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό για τα επόμενα τρία χρόνια»
Ο Ζαν Μοντέρο φαίνεται πως αποτελεί τον μεγάλο στόχο του Ολυμπιακού για την ενίσχυση της περιφερειακής γραμμής ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τα δημοσιεύματα να συγκλίνουν σε προχωρημένη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Σύμφωνα με τη «Marca», οι «ερυθρόλευκοι» έχουν δώσει τα χέρια με τον Δομινικανό γκαρντ για συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά […]
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός απάντησε στον Παναθηναϊκό με σύνθημα Μπαρτζώκα (vid)
Η αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» απάντησαν στην ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με ανάρτηση αφιερωμένη στον Γιώργο Μπαρτζώκα. Λίγη ώρα μετά τη τοποθέτηση των «πρασίνων» για τις δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού, οι Πειραιώτες δημοσίευσαν βίντεο στον επίσημο λογαριασμό τους στο «X», στο οποίο ο Έλληνας τεχνικός […]