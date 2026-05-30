Πότε και πού θα δείτε την «μάχη» της Σάκκαρη στον τρίτο γύρο του Roland Garros
Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στο Roland Garros, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις έως τώρα. Μετά τη νίκη της κόντρα στην Κλερ Λιού με 2-1, επόμενη αντίπαλος είναι η Πολωνή Μάγια Κβαλίσκα (30/5). Αν καταφέρει και προκριθεί στις 16 καλύτερες τότε θα αντιμετωπίσει μία εκ των Αμάντα Ανισίμοβα και Νταϊάν Παρί. Ο αγώνας είναι […]
Εκνευρισμένος ο Τζόκοβιτς: «Μπορείς να έρθεις κι άλλο μέσα στη μούρη μου» (vid)
Έντονη στιγμή καταγράφηκε στη διάρκεια αναμέτρησης στο Roland Garros, στον αγώνα μεταξύ του Νόβακ Τζόκοβιτς και του Ζοάο Φονσέκα, ο οποίος ολοκληρώθηκε με νίκη του Βραζιλιάνου με 3-2 σετ. Ο Σέρβος τενίστας φάνηκε εκνευρισμένος προς το τέλος του δεύτερου σετ, τη στιγμή που βρισκόταν στον πάγκο του, όταν κάμεραμαν πλησίασε αρκετά κοντά για να τον […]
Ο Φονσέκα έκανε επική ανατροπή και απέκλεισε τον Τζόκοβιτς από το Roland Garros
Σε ένα παιχνίδι-θρίλερ που κράτησε σχεδόν πέντε ώρες, ο Ζοάο Φονσέκα έκανε την ανατροπή απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς και προκρίθηκε στους «16» του Roland Garros. H εξέλιξη του αγώνα Ο 19χρονος Βραζιλιάνος τενίστας, Νο30 στην παγκόσμια κατάταξη, βρέθηκε πίσω με 2-0 σετ, ωστόσο στη συνέχεια ανέβασε εντυπωσιακά την απόδοσή του και εκμεταλλεύτηκε την πτώση ρυθμού του […]
Ο Καραλής «πέταξε» πάνω από τα 6.00μ. για 20ή φορά και αποθεώθηκε στην Λεμεσό (vid)
Ο Εμμανουήλ Καραλής πραγματοποίησε ακόμη μία σπουδαία εμφάνιση στο «Τσίρειο» στάδιο της Λεμεσού, ξεπερνώντας τα 6.00 μέτρα στο επί κοντώ και επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική του πορεία μέσα στη σεζόν. Ο 26χρονος Έλληνας πρωταθλητής πέρασε το συγκεκριμένο ύψος με την πρώτη του προσπάθεια, φτάνοντας έτσι τις 20 συνολικά φορές στην καριέρα του πάνω από τα […]
Μίλτος Τεντόγλου: «Η φετινή χρονιά θα είναι η καλύτερή μου»
Εντυπωσιακός για ακόμη μία φορά εμφανίστηκε ο Μίλτος Τεντόγλου στο διεθνές μίτινγκ στίβου της Κύπρου, στη Λεμεσό, όπου με άλμα στα 8.49μ επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης, κατακτώντας την πρώτη θέση με άνεση και δείχνοντας πως βρίσκεται σε σταθερά υψηλό επίπεδο απόδοσης από την αρχή της σεζόν. […]