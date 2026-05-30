Μια ιστορική επίδοση για τον ελληνικό στίβο σημείωσε ο Γιώργος Φρανκς στο Κεντάκι των Ηνωμένων Πολιτειών, γράφοντας το όνομά του με χρυσά γράμματα στα 400 μέτρα.

Ο 22χρονος πρωταθλητής έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που κατεβαίνει τα 45 δευτερόλεπτα στο αγώνισμα, ολοκληρώνοντας την κούρσα του σε εντυπωσιακό 44.88, επίδοση που αποτελεί ορόσημο για την καριέρα του αλλά και για την ελληνική παρουσία στο αγώνισμα.

Η μεγάλη αυτή εμφάνιση καταγράφηκε στο πλαίσιο των Περιφερειακών Αγώνων του NCAA, όπου ο Φρανκς τερμάτισε έκτος στη σειρά του και δέκατος συνολικά, εξασφαλίζοντας παράλληλα την πρόκριση για τους τελικούς της κορυφαίας κολεγιακής διοργάνωσης στις ΗΠΑ.