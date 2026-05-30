Οι προκηρύξεις από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), ανοίγουν εκατοντάδες θέσεις εργασίας σε δήμους, λιμενικά ταμεία και μεγάλους δημόσιους οργανισμούς, οι οποίες απευθύνονται αποκλειστικά σε αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ). Για τη διεκδίκηση των θέσεων αυτών, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζονται μόνο απολυτήριο Λυκείου ή/και πτυχίο ΙΕΚ, ανάλογα με την τεχνική ή διοικητική φύση της ειδικότητας.

Οι αιτήσεις για το νέο κύμα προσλήψεων έχουν ήδη ξεκινήσει, με τις πρώτες προθεσμίες να εκπνέουν στις αρχές Ιουνίου. Στα αξιοσημείωτα των προκηρύξεων περιλαμβάνεται η απουσία αυστηρών ηλικιακών περιορισμών, καθώς δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι πολίτες από 18 έως 67 ετών, ενώ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις (μη συνταξιοδότηση) το όριο επεκτείνεται κατ’ εξαίρεση έως και το 70ό έτος.

ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

ΔΕ Οδηγών

ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας

ΔΕ Οδηγών

ΔΕ Διακοσμητών

ΔΕ Οδηγοί

ΔΕ Οδηγών

ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων

ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

ΔΕ Οδηγών

ΔΕ Υδραυλικών

ΔΕ Οδηγών Χειριστών Γεωργικών Μηχανημάτων

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (Αιτήσεις έως 7/6)

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (2 θέσεις)

ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ (1 θέση)

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (1 θέση)

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (1 θέση)

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (1 θέση)

ΔΕ ΛΙΠΑΝΤΩΝ – ΠΛΥΝΤΩΝ (1 θέση)

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (1 θέση)

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΩΝ – ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΩΝ (1 θέση)

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (1 θέση)

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) (1 θέση)

ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ (5 θέσεις)

ΔΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1 θέση)

ΔΕ ΜΗΧΑΝΟTEXNIΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (1 θέση)

ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΒΑΡΔΙΑΣ) (2 θέσεις)

ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (8 θέσεις)

ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (2 θέσεις)

ΔΕ ΧΡΩΣΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (18 θέσεις)

ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ Α/Φ (15 θέσεις)

ΔΕ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΩΝ Α/Φ (10 θέσεις)

ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (10 θέσεις)

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Α/Φ (30 θέσεις)

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (8 θέσεις)

ΔΕ Οδηγοί Δ’ Κατηγορίας

ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων

ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων

ΔΕ Υδραυλικοί

ΔΕ Δασοφύλακες

  • ΟΣΥ (Αιτήσεις έως 19/6)

ΔΕ Μηχανοτεχνίτες Οχημάτων

ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων

ΔΕ Φανοποιοί

ΔΕ Ηλεκτρολόγοι

ΔΕ Βαφείς Αμαξωμάτων

ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητές – Οξυγονοκολλητές

ΔΕ Τεχνίτες Τροχών και Ελαστικών

ΔΕ Οδηγοί Επισκεπτών

ΔΕ Επιμελητές Εισπράξεων

ΔΕ Οδηγοί Τραινάκι

ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

